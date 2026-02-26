ETV Bharat / technology

ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಸೀರಿಸ್, ​ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಬಡ್ಸ್​ 4 ಸೀರಿಸ್​ ಲಾಂಚ್​!: ಬೆಲೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಫೀಚರ್ಸ್​

Samsung Galaxy S26 Series Launched: ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಸೀರಿಸ್​ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರೈವೆಸಿ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ, ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಸೀರಿಸ್, ​ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಬಡ್ಸ್​ 4 ಸೀರಿಸ್​ ಲಾಂಚ್​! (Photo Credit: Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 26, 2026 at 8:14 AM IST

Samsung Galaxy S26 Series Launched: ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್‌ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ 2026 ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಸೀರಿಸ್​ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್​ Galaxy S26, S26+ ಮತ್ತು Galaxy S26 Ultra ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಂಪನಿಯು ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು AI ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಫೋನ್ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಈ ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ AI ಬ್ಯಾಕ್​ಗ್ರೌಂಡ್​ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಪದೇ ಪದೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆದಾರರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಫೋನ್ ಸ್ವತಃ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಸೀರಿಸ್ (Photo Credit: Samsung)

ಸ್ಲಿಮ್​ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ: Galaxy S26 Ultra ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಲಿಮ್​ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫೋನ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ದಪ್ಪ 7.9 ಮಿಮೀ. ಇದು ಹೊಸ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೆಟ್ರೋ, ಕೆಫೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಳಸುವಾಗ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದರಿಂದ ಮರೆಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅದೂ ಸಹ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಸೀರಿಸ್ (Photo Credit: Samsung)

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: Samsung Galaxy S26 Ultra ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು 12GB RAM ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಡೆಲ್‌ನ ಬೆಲೆ 1,39,999 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು 12GB RAM ಹೊಂದಿರುವ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,59,999. ಆದರೆ, ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರವು 1TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು 16GB RAM ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,89,999 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Samsung Galaxy S26 Plus ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು 12GB RAM ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ರೂ. 1,19,999. ರೂ.ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು 12GB RAM ಹೊಂದಿರುವ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 1,39,999. ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Samsung Galaxy S26 ನ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರವು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಮತ್ತು 12GB RAM ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 87,999 ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಮತ್ತು 12GB RAM ಹೊಂದಿರುವ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 1,07,999 ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಸೀರಿಸ್ (Photo Credit: Samsung)

ಭಾರತದಲ್ಲಿ Samsung Galaxy Buds 4 ಬೆಲೆಯನ್ನು 16,999 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ Galaxy Buds 4 Pro ಅನ್ನು 22,999 ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Samsung Galaxy S26 ಸೀರಿಸ್​ ಬೆಲೆ:

ModelRAMStoragePrice (INR)
Samsung Galaxy S26 Ultra12GB256GBRs 1,39,999
Samsung Galaxy S26 Ultra12GB512GBRs 1,59,999
Samsung Galaxy S26 Ultra16GB1TBRs 1,89,999
Samsung Galaxy S2612GB256GBRs 87,999
Samsung Galaxy S2612GB512GBRs 1,07,999
Samsung Galaxy S26 Plus12GB256GBRs 1,19,999
Samsung Galaxy S26 Plus12GB512GBRs 1,39,999

ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​: Galaxy S26 ಸೀರಿಸ್​ ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್​ಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ವೈಲೆಟ್, ವೈಟ್​, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಶೇರಿಂಗ್​ ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು Samsung.com ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಿಂಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಕಲರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಬಡ್ಸ್​ 4 ಸೀರಿಸ್​ (Photo Credit: Samsung)

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್​ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್: ಹೊಸ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ Galaxy S26 Ultra ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಫೋನ್‌ನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಬಹುಕಾರ್ಯಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಗೇಮ್ಸ್​ ಆಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಭಾರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಫೋನ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Qualcomm ನ 3nm ಆಧಾರಿತ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ Galaxy S26 ಅಲ್ಟ್ರಾದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು Galaxy S26 ಮತ್ತು Galaxy S26 Plus ನಲ್ಲಿ 2nm ಆಧಾರಿತ Exynos 2600 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಇದು 2 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ 3.0 ಅನ್ನು ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಟರಿಯು 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 75 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸುಧಾರಣೆ: Galaxy S26 Ultraನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಅನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಹೊಸ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿಡಿಯೋ, ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ ಲಾಕ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ - ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ನೈಟೋಗ್ರಫಿ, 30fps ನಲ್ಲಿ 8K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು APV ಕೊಡೆಕ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. APV ಕೊಡೆಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಡಿಟ್​ ನಂತರವೂ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹದಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. 200 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವೈಡ್​ ಮತ್ತು 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಲೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Galaxy AI ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್​ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯೆಟಿವಿಟಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಫೋಟೋ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊದಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಚಿತ್ರದಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು, ಬ್ಯಾಕ್​ಗ್ರೌಂಡ್​ ಅನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. Galaxy AI ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಹ ಎಡಿಟ್​ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆಟೋ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್​ ಫೀಚರ್​: Galaxy S26 ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದೆಯೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ ಕೈ ಶೇಕ್​ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೆಡಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮುಖದ ಬಣ್ಣಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಹೊಸ ಫೋಟೋ-ವಿಡಿಯೋ ಮೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಫೋನ್ ಬೆಸ್ಟ್​ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S26+ vs Galaxy S26: ವಿಶೇಷತೆಗಳು

CategoryGalaxy S26 UltraGalaxy S26+Galaxy S26
Display6.9-inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X | 120Hz6.7-inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X | 120Hz6.3-inch FHD+ Dynamic AMOLED 2X | 120Hz
Special Display Features10-bit colour, Privacy Display (30° restriction)
ProtectionCorning Gorilla Armor 2
ProcessorSnapdragon 8 Elite Gen 5 (Galaxy custom)Exynos 2600Exynos 2600
RAMUp to 16GB12GB12GB
Storage OptionsUp to 1TB256GB / 512GB256GB / 512GB
SoftwareOne UI 8.5 (Android 16)
Rear Cameras200MP + 50MP (5x) + 50MP (UW) + 10MP (3x)50MP + 10MP (3x) + 12MP (UW)
Front Camera12MP
Battery5,000mAh4,900mAh4,300mAh
Wired Charging60W45W25W
Wireless ChargingSuper Fast Wireless ChargingFast Wireless Charging 2.0

ಏಜೆಂಟಿಕ್​ ಎಐ ಕಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ: ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ ಈ ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ AI ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿಸಿದೆ. ಹೊಸ Now Nudge ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸದೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಫೋಟೋವನ್ನು ಎಡಿಟ್​ ಮಾಡಲು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಫೋಟೋವನ್ನು ಎಡಿಟ್​ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Now Nudge: ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಕ್ರಾಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ AI ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್​ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬಹು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಬಿಕ್ಸ್‌ಬಿಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಫೋನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.

ನೌ ಬ್ರೀಫ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ ಟು ಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜೆಮಿನಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿಯಂತಹ AI ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವೂ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಈ ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26 ಸೀರಿಸ್​ ಏಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಓಎಸ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​:

  • ಪ್ರೈವೆಸಿ ಅಲರ್ಟ್​: AI ಮತ್ತು ಮಷಿನ್​ ಲರ್ನಿಂಗ್​ ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಬ್ಯಾಕ್​ಗ್ರೌಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳ, ಕರೆ ಲಾಗ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಫೋನ್ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮಗೆ ‘ರಿಯಲ್​ ಟೈಂ ಅಲರ್ಟ್’ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್​ ನಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್​:

  • ನಾಕ್ಸ್ ವಾಲ್ಟ್: ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫಿಜಿಕಲ್​ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಚಿಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಫೋನ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
  • ನಾಕ್ಸ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ರಕ್ಷಣೆ: ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಪ್ರತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಕರ್ ಅದನ್ನು ಓದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರವೈಟ್​ ಆಲ್ಬಮ್: ಈಗ ವಿಶೇಷವಾದ ‘ಪ್ರೈವೇಟ್​​ ಆಲ್ಬಮ್’ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫೋಲ್ಡರ್ ರಚಿಸದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಮರೆಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಾಕ್ಸ್ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾಲ್​ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್: AI ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಅಪರಿಚಿತ ಕರೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವರ ಕರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅವರ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕರೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

Samsung Galaxy Buds4 ಸೀರಿಸ್​ ವಿವರಗಳು: Galaxy S26 ಜೊತೆಗೆ Samsung Galaxy Buds4 ಮತ್ತು Buds4 Pro ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಸ್ಟ್​ ಸೌಂಡ್​ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಾಗಿ ಬಡ್ಸ್ 4 ಪ್ರೊ ದೊಡ್ಡ ವೂಫರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. Noise Cancellation ಮತ್ತು ಕರೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ Samsung Galaxy Buds4 ಬೆಲೆ ರೂ. 16,999, ಆದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ Galaxy Buds4 Pro ಬೆಲೆ ರೂ. 22,999. ಎರಡೂ TWSಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 11ರಿಂದ Amazon ಮತ್ತು Samsung India ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. Galaxy Buds4 ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದ್ದು, Buds4 Pro ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ.

Galaxy Buds4 Pro ಕೆನಾಲ್ - ಫಿಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವೈಡ್​ ವೂಫರ್, ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುಮಾರು 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 24-ಬಿಟ್/96kHz ಹೈ-ಫೈ ಆಡಿಯೊಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಡೀಟೆಲ್ಸ್​ ಟ್ರೆಬಲ್‌ಗಾಗಿ ದ್ವಿಮುಖ ಸ್ಪೀಕರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹೆಡ್ ಗೆಸ್ಚರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಿವಿಯ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಧರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೊಂದಿಸುವ ವರ್ಧಿತ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ EQ ಮತ್ತು ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ANC ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇನ್ನು ಬಿಕ್ಸ್‌ಬಿ, ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿಯಂತಹ AI ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಫ್ರೀ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. Galaxy Buds4 ದಿನವಿಡೀ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಓಪನ್-ಫಿಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವರ್ಧಿತ ಆಕ್ಟಿವ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್, ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಇಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

CategoryGalaxy Buds4 ProGalaxy Buds4
Design TypeCanal-fit designOpen-fit design
Design IdentityBlade design, premium metal finish, engraved pinch controlBlade design, premium finish, pinch control
Fit & ComfortSmaller ergonomic head, optimized via computational ear data (10,000+ simulations)Smaller ergonomic head, optimized via computational ear data
Speaker SystemTwo-way speaker (Wider Woofer + Tweeter)Standard enhanced speaker system
WooferNew wider woofer (≈20% larger effective area vs previous gen)
Audio Quality24-bit / 96kHz Hi-Fi audioHigh-quality adaptive audio
Adaptive EQEnhanced Adaptive EQ (real-time ear-shape analysis)Enhanced Adaptive EQ
Active Noise CancellationEnhanced ANC + Adaptive ANCEnhanced ANC
Noise OptimizationReal-time wearing-condition analysisReal-time wearing-condition analysis
Call QualitySuper Clear Call (super wideband + ML noise reduction)Super Clear Call
AI IntegrationHands-free AI access (Bixby, Google Gemini, Perplexity)Hands-free AI access
Head Gesture ControlsYes

ಓದಿ: ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ 'CLA ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್' ಪರಿಚಯ: ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್​ಗೆ 792 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್!

