ಬರ್ತಿದೆ ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ನ ಫಸ್ಟ್​ ಟ್ರೈ -ಫೋಲ್ಡ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​!; ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

Galaxy Z Trifold Launch Date: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್" ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್ ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್ (Photo Credit: X@Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 18, 2025 at 9:50 AM IST

3 Min Read
Galaxy Z Trifold Launch Date: ಟೆಕ್​ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​​ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಬೇರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತರುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಇಂದು ಪರಂಪರೆಯ ನಾವೀನ್ಯತೆ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ.

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಫೋಲ್ಡ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಫೋನ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್ ಫೋನ್‌ಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಹುವಾವೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಹುವಾವೇ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್ ಫೋನ್ "ಹುವಾವೇ ಮೇಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟಿ" ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್ ಫೋನ್‌ನ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಎರಡನೇ ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್ "ಹುವಾವೇ ಮೇಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟಿಗಳು". ಈಗ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್" ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹುವಾವೇ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಟ್ರೈಫೋಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ?: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್" ವಿನ್ಯಾಸ, ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೊಸ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಈ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್" ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಆಯ್ದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ಒಂದು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋನ್ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ - ಲಾಕ್ಡ್, ಮತ್ತೊಂದು ಅನ್‌ಲಾಕ್ಡ್. ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಮೆರಿಕ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮತ್ತು ಈ ಫೋನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಎಂದರೇ.. ಅನ್‌ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಯುಎಸ್ ಫರ್ಮ್‌ವೇರ್ (ಮಾದರಿ SM-F968U1) ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಫರ್ಮ್‌ವೇರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದರೇನು?: ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಫರ್ಮ್‌ವೇರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋನ್ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದರ ಫರ್ಮ್‌ವೇರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು.

  • ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವೇಗಗೊಳಿಸಿದೆ.
  • ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್‌ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಅಂತಿಮ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿರಬಹುದು.

ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಯುಎಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಈಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.

StatusSizeIn what way
Fully open10 inchesಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​, ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್​, ಪಿಸಿ-ಟೈಪ್​
Folded6.5 inch cover displayಈ ಫೋನ್ ಎರಡು ಹಿಂಜಸ್​ ಮತ್ತು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಪೊಜಿಷನ್​ಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಫೋನ್‌ಗಳ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎರಡೂ ತುಂಬಾ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿವೆ.

ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಟ್ರೈಫೋಲ್ಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?: ಈ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಫೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸರಳವಾದ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡು ಬಾರಿ ಫೋಲ್ಡ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್ ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ.

ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಫೋಲ್ಡ್​ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ UI ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಪಿಸಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

