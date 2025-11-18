ಬರ್ತಿದೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ -ಫೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್!; ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?
Galaxy Z Trifold Launch Date: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್" ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 18, 2025 at 9:50 AM IST
Galaxy Z Trifold Launch Date: ಟೆಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಬೇರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ತರುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಇಂದು ಪರಂಪರೆಯ ನಾವೀನ್ಯತೆ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ.
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಫೋಲ್ಡ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್ ಫೋನ್ಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಹುವಾವೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.
Here's your first look at the Samsung Galaxy Z TriFold.— Trakin Tech English (@trakinenglish) October 28, 2025
Screen when folded: 6.5-inch
Screen when unfolded: 10-inch
It might be announced later this week.
Source: Chosun Media pic.twitter.com/EhT4i1hW2k
ಹುವಾವೇ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್ ಫೋನ್ "ಹುವಾವೇ ಮೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿ" ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್ ಫೋನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಎರಡನೇ ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್ "ಹುವಾವೇ ಮೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಗಳು". ಈಗ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್" ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹುವಾವೇ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಟ್ರೈಫೋಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ?: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್" ವಿನ್ಯಾಸ, ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೊಸ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಈ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್" ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಆಯ್ದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ಒಂದು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋನ್ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ - ಲಾಕ್ಡ್, ಮತ್ತೊಂದು ಅನ್ಲಾಕ್ಡ್. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಮೆರಿಕ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮತ್ತು ಈ ಫೋನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಂದರೇ.. ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಯುಎಸ್ ಫರ್ಮ್ವೇರ್ (ಮಾದರಿ SM-F968U1) ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಫರ್ಮ್ವೇರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದರೇನು?: ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಫರ್ಮ್ವೇರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋನ್ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದರ ಫರ್ಮ್ವೇರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು.
- ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವೇಗಗೊಳಿಸಿದೆ.
- ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಅಂತಿಮ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿರಬಹುದು.
ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಯುಎಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಈಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.
|Status
|Size
|In what way
|Fully open
|10 inches
|ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್, ಪಿಸಿ-ಟೈಪ್
|Folded
|6.5 inch cover display
|ಈ ಫೋನ್ ಎರಡು ಹಿಂಜಸ್ ಮತ್ತು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೊಜಿಷನ್ಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಫೋನ್ಗಳ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎರಡೂ ತುಂಬಾ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿವೆ.
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಟ್ರೈಫೋಲ್ಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?: ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸರಳವಾದ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡು ಬಾರಿ ಫೋಲ್ಡ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್ ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ.
ಪವರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಫೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ UI ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಪಿಸಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
