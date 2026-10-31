ಮಡಚಿದರೆ 8 ಇಂಚು, ಬಿಡಿಸಿದರೆ 17 ಇಂಚು: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನಿಂದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಸಿದ್ಧತೆ!
Samsung 17 Inch Foldable: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮಡಚಿದರೆ 8 ಇಂಚು ಹಾಗೂ ಬಿಡಿಸಿದರೆ 17 ಇಂಚಾಗುವ ದೈತ್ಯ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಆಪಲ್ ಜತೆಗಿನ ಜಾಗತಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪೈಪೋಟಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
Published : October 31, 2026 at 10:22 AM IST
Samsung 17 Inch Foldable: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾದರಿಯ ಅಗಲವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಝೆಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ 8 (Galaxy Z Fold 8) ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಒಂದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಟೆಕ್ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 17 ಇಂಚಿನ ಬೃಹತ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಏನಿದು ಹೊಸ ರೂಮರ್?: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ (@kro_roe) ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಲೀಕ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ನಿಗೂಢ 17 ಇಂಚಿನ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಬಹು ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು (Multiple Versions) ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಧನದ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆದಾಗ 17 ಇಂಚಿನ ದೈತ್ಯ ಮಾನಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಡಚಿದಾಗ ಕೇವಲ 8 ಇಂಚಿನ ಸಣ್ಣ ಸಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ' ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗತಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬೃಹತ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಿದ್ಧತೆ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
Samsung has already started.— kro (@kro_roe) October 29, 2026
ಡಿಸೈನ್ ಸವಾಲುಗಳು: ಈ 17 ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಡಚಿನ ಮೂಲಕ 8 ಇಂಚಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಿರಿದಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್: ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ 17 ಇಂಚಿನ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಡಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಧನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಡಚಿದಾಗ ಅದರ ಅರ್ಧ ಭಾಗದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಬದಿಯ 8 ಇಂಚಿನ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮಡಚಿದಾಗಲೂ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊರಗಡೆ ತೆರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಗೀರುಗಳು (Scratches) ಮತ್ತು ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
- ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಕವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್: ಸಾಧನವು ಒಳಗಡೆ 17 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪುಸ್ತಕದಂತೆ ಒಳಗಡೆ ಮಡಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 8 ಇಂಚಿನ ಕವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರಲಿದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಧನದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ವಿಪರೀತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಆಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ: ಜಾಗತಿಕ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಐಫೋನ್ ಡುಯೋ' (iPhone Duo) ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಆಪಲ್ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ 20 ಇಂಚಿನ ಬೃಹತ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ (iPad Ultra) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿತ್ತಾದರೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಈ 17 ಇಂಚಿನ ದೈತ್ಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಲಾಂಚ್ ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮುನ್ನೋಟ: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ 17 ಇಂಚಿನ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರು, ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕದ (Release Timeline) ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಭಾಗವು ಈ ದೈತ್ಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಾಧನಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಝೆಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಧಾರಿತ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಶೈಲಿಯ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಮೇಲೂ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
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