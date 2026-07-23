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200MP ಕ್ಯಾಮರಾದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾ! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Launched: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಫೋನ್ ಆದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾವನ್ನು 200MP ಕ್ಯಾಮರಾದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

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ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾ (Photo Credit: Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 23, 2026 at 9:34 AM IST

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Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Launched: ಬುಧವಾರ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ 'ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಸೀರಿಸ್​' ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಎಂಬ ಎರಡು ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಅಲ್ಟ್ರಾ' ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆಯ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನದ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು..

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಡಿಸೈನ್​: ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಡ್ಯುಯಲ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಮತ್ತು ಅನ್​ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಎರಡೂ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋನ್ 8.9 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅನ್​ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಓಪನ್​ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾದ ದಪ್ಪವು ಕೇವಲ 4.1 ಮಿಮೀಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಲೀಮ್​ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ HONOR ಮ್ಯಾಜಿಕ್ V5 4.1 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು 'ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ' ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್​ ಬಳಸಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ಕೆಳಗೆ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಆಧಾರಿತ ಲೇಯರ್​ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಅಲಾಯ್​ ಫಿಲ್ಮ್, ಮತ್ತೊಂದು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಪ್ಲೇಟ್ ಸೇರಿವೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಅಲಾಯ್​ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪಾಲಿಮರ್ ಫಿಲ್ಮ್‌ಗಿಂತ 20 ಪಟ್ಟು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ದಪ್ಪವು ಮಾನವ ಕೂದಲಿನ ದಪ್ಪಕ್ಕಿಂತ 30% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನಿನ ಕ್ರೀಜ್​ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ಕ್ಯಾಮರಾ: ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ Samsung Galaxy Fold 8 Ultra ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಿಯರ್​ ಪ್ಯಾನೆಲ್​ f/1.7 ಅಪರ್ಚರ್​ ಮತ್ತು LED ಫ್ಲ್ಯಾಷ್‌ನೊಂದಿಗೆ 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮೇನ್​ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ OIS (ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 85-ಡಿಗ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ (FoV) ಮತ್ತು ಕ್ವಾಡ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಆಟೋಫೋಕಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾದ ಮೇನ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 2x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

200MP ಕ್ಯಾಮರಾ ಜೊತೆಗೆ Galaxy Z Fold 8 Ultra ನ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ (f/1.9 ಅಪರ್ಚರ್, 120-ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯೂ ಫೀಲ್ಡ್) ಮತ್ತು 10-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ (f/2.4 ಅಪರ್ಚರ್, 3x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್) ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ Samsung ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವು OIS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ Samsung Galaxy Fold 8 Ultra ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ f/2.2 ಅಪರ್ಚರ್ ಹೊಂದಿರುವ 10-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 100-ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯೂ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಮೇನ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನಲ್ಲಿ 10-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ (ಫೋನ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಆದಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ). ಇದು f/2.2 ಅಪರ್ಚರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್​: ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾ 8.0-ಇಂಚಿನ QXGA+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ 2504 x 2256 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಅನ್ನು ಡೈನಾಮಿಕ್ AMOLED 2X ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 120Hz ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​, 3000 ನಿಟ್ಸ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​, 422 PPI ಮತ್ತು ವಿಷನ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇನ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಲೋ-ರೀಫ್ಲೆಕ್ಷನ್​ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ ಫಿನಿಶಿಂಗ್​ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಔಟ್​ಡೋರ್​ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 1080 x 2520 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ 6.5-ಇಂಚಿನ ಕವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ FHD+ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ AMOLED 2X ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇನ್​ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಂತೆಯೇ, 120Hz ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​, 3000 ನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್, 422 PPI ಮತ್ತು ವಿಷನ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 17 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒನ್ UI 9 ನೊಂದಿಗೆ ಲೇಯರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೊಸೆಸರ್​ ಪವರ್​ಗಾಗಿ ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಸಾಧನವು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್‌ನ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು 3nm ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ 3.6GHz ನಿಂದ 4.6GHz ವರೆಗಿನ ಗಡಿಯಾರದ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪವರ್ ಬ್ಯಾಕಪ್‌ಗಾಗಿ Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 5000mAh ಡ್ಯುಯಲ್-ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಟಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು One UI 9 ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್​ ಪವರ್-ಅಪ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ 45W ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನು 67% ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾದಲ್ಲಿ 20W ವೇಗದ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಪವರ್‌ಶೇರ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಫರ್ಸ್​: ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಫೋಲ್ಡ್ 8 ನಂತೆ Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 5G ಅನ್ನು ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹1,99,999 ಆಗಿದ್ದು, 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾದ 12GB+512GB ರೂಪಾಂತರವು ₹2,19,999 ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 16GB+1TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರವು ₹2,59,999 ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾರಾಟವು ಆಗಸ್ಟ್ 4 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಫೋನ್ ವೈಲೆಟ್ ಶ್ಯಾಡೋ, ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್, ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೂಡ ಫೋಲ್ಡ್ 8 ನಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಹಲವಾರು ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ₹9,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ₹10,000 ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆಯು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ₹10,000 ವೋಚರ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಫೋನ್ 30 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರು Galaxy Watch 9 ಮತ್ತು Galaxy Watch Ultra 2 ಮೇಲೆ 10% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಓದಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಲಗ್ಗೆ: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಲೆ, ಅದ್ಭುತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ

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