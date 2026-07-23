ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಲಗ್ಗೆ: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಲೆ, ಅದ್ಭುತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
Samsung Galaxy Z Fold 8 Launched: ದೇಶೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ವಿನ್ಯಾಸ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : July 23, 2026 at 8:55 AM IST
Samsung Galaxy Z Fold 8 Launched: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬುಧವಾರ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಸೀರಿಸ್ನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿವೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 5G ಯ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಡಿಸೈನ್: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಲೀಮ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಅಲಾಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ನಲ್ಲಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಗಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರವಾದ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ತೂಕ 201 ಗ್ರಾಂ. ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಆದಾಗ ಈ ಸಾಧನವು 81.9mm x 123.9mm x 9.7mm ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅನ್ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಆದಾಗ ಅದರ ಆಯಾಮಗಳು 161.4mm x 123.9mm x 4.5mm ಆಗುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್, ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ತಾ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
Samsung Galaxy Z Fold 8 ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್:
Samsung Galaxy Z Fold 8 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: Samsung Galaxy Z Fold 8 5G 1848 x 2448 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನೊಂದಿಗೆ 7.6-ಇಂಚಿನ QXGA+ ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಾಗಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ AMOLED 2X ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 3000 ನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, 403 ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ವಿಷನ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
Galaxy Z Fold 8 ಅನ್ನು ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 5.5-ಇಂಚಿನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡಬಹುದು. ಈ ಕವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ 10:16 ಆಕಾರ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಡೈನಾಮಿಕ್ AMOLED 2X ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗಿದ್ದು, 1248 x 1972 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳ WUXGA+ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಂತೆ ಕವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 3000 ನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, ವಿಷನ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು 428 ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
Samsung Galaxy Z Fold 8 ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್: Samsung Galaxy Z Fold 8 5G ಹೊಸ One UI 9ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇತ್ತೀಚಿನ Android 17 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ Samsung ಸಾಧನಗಳಿಗಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 3nm ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ 3.6GHz ನಿಂದ 4.6GHz ವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಗಡಿಯಾರದ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
Samsung Galaxy Z Fold 8 ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ Galaxy Z Fold 8 ರಿಯರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ಗಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ f/1.8 ಅಪರ್ಚರ್ ಮತ್ತು LED ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ನೊಂದಿಗೆ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು 2x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಮತ್ತು OIS ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ f/1.9 ಅಪರ್ಚರ್ ಮತ್ತು 120-ಡಿಗ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ (FOV) ಹೊಂದಿರುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ.
Samsung Galaxy Z Fold 8 ಎರಡು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ. ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ 100-ಡಿಗ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ (FOV) ಮತ್ತು f/2.2 ಅಪರ್ಚರ್ ಹೊಂದಿರುವ 10-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮೇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೋಚರಿಸುವ ಸೆಕಂಡರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅದೇ ಅಪರ್ಚರ್ ಹೊಂದಿರುವ 10-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೈ ಫ್ಯಾನ್ಕ್ಯಾಮ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
Samsung Galaxy Z Fold 8 ಬ್ಯಾಟರಿ: ಪವರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು Samsung Galaxy Z Fold 8 5G ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 4800mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಸಿಲಿಕಾನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ತ್ವರಿತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗಾಗಿ Galaxy Z Fold 8 5G 45W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. Samsung ಈ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ 15W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಫೋನ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಪವರ್ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್-ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ನ ರಿಯರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರಳವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
Samsung Galaxy Z Fold 8 ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಫರ್ಸ್: Samsung Galaxy Z Fold 8 ನ ಬೆಲೆ ₹1,79,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದ ದರವಾಗಿದೆ. 12GB+512GB ಮೆಮೊರಿ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ₹1,99,999 ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರವು 16GB RAM ಮತ್ತು 1TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆ ₹2,39,999 ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್, ಕ್ರೀಮ್, ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತಾ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ Galaxy Z Fold 8 ನ ಮಾರಾಟವು ಆಗಸ್ಟ್ 4 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಚಾರದ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ₹9,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಾಗ ₹10,000 ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Galaxy Z Fold 8 ಅನ್ನು 30 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ EMI ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ವಾಚ್ 9 ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ವಾಚ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ 2 ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 10% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
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