ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ವಿಂಡೋ, 50MP ಕ್ಯಾಮರಾದೊಂದಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ 8: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದರ ಡಿಸೈನ್?
Samsung Galaxy Z Flip8 Launched: ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ 2026 ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ 8 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : July 23, 2026 at 10:09 AM IST
Samsung Galaxy Z Flip 8 Launched: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ 2026 ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ 8 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ 8 ದೊಡ್ಡದಾದ 4.1-ಇಂಚಿನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ವಿಂಡೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ AI, ಎಕ್ಸಿನೋಸ್ 2600 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 50MP ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತೀಚಿನ AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ, ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ವಿಂಡೋ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಮ್ ವಿನ್ಯಾಸ: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ 8 ಕೇವಲ 180 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ, ಅನ್ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 6.1 ಮಿಮೀ ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 13.1 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಲಿಮ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ 8 ಅನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್, ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಮಿಂಟ್ ಬಣ್ಣವು Samsung.com ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
Samsung Galaxy Z Flip 8 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: Samsung Galaxy Z Flip 8 6.9-ಇಂಚಿನ FHD+ ಡೈನಾಮಿಕ್ AMOLED 2X ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 1Hz ನಿಂದ 120Hz ವರೆಗಿನ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ವಿಷನ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು 60Hz/120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 4.1-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ AMOLED ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ವಿಂಡೋವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಫೋನ್ ತೆರೆಯದೆಯೇ ವಿವಿಧ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು Galaxy AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
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Samsung Galaxy Z Flip 8 ಪ್ರೊಸೆಸರ್: Galaxy Z Flip8 ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಹೊಸ Exynos 2600 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. Android 17-ಆಧಾರಿತ One UI 9 ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಾಧನವು ಹಲವಾರು ಸಂಯೋಜಿತ Galaxy AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
Samsung Galaxy Z Flip 8 ಕ್ಯಾಮರಾ: Samsung Galaxy Z Flip8 ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು OIS ಜೊತೆಗೆ 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 12MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇದು 10MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು Samsung FlexCam, Flex Mode, Super Steady, Camcorder Grip, FlipShot ಮತ್ತು Mirror View ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ProVisual ಎಂಜಿನ್ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳು, ನ್ಯಾಚೂರಲ್ ಸ್ಕೀನ್ ಟೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಟೇಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
Samsung Galaxy Z Flip 8 ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: Samsung Galaxy Z Flip8 4,300mAh ಡ್ಯುಯಲ್-ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 25W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 15W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಪವರ್ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. Samsung Galaxy Z Flip8 ನಲ್ಲಿ AI ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 'Now Brief' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 'Now Nudge' ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
Gemini Intelligence ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ AI-ಚಾಲಿತ ಆಟೋಮೆಷನ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಫೋನ್ Gemini Notebook, Split View Drag-and-Drop ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ-ಆಪ್ AI ವರ್ಕ್ಫ್ಲೋಗಳಂತಹ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಾಗಿ ಇದು 5G, Wi-Fi 7, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4, ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ IP48 ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೇಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ 8 ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಪರ್ಸ್: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ 8 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹1,24,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫ್ಲಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 12GB RAM ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರವು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರವು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. 12GB+512GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹1,44,999. ಆಗಸ್ಟ್ 4 ರಿಂದ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನವು ಪಿಂಕ್, ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್, ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಮಿಂಟ್ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಆಫರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಂಪನಿಯು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ 8 ಮೇಲೆ ₹4,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ₹5,000 ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಎರಡು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ವಿಶೇಷ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆಯು ₹10,000 ಮೌಲ್ಯದ ವೋಚರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ಫ್ಲಿಪ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು 30 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ EMI ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹4,167 ರಿಂದ ಕಂತುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಫ್ಲಿಪ್ 8 ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ವಾಚ್ 9 ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ವಾಚ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ 2 ಮೇಲೆ 10% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
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