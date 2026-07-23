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ಫ್ಲೆಕ್ಸ್‌ವಿಂಡೋ, 50MP ಕ್ಯಾಮರಾದೊಂದಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್​ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ 8: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದರ ಡಿಸೈನ್​?

Samsung Galaxy Z Flip8 Launched: ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್‌ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ 2026 ಇವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ ತನ್ನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ 8 ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್​ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ 8 (Photo Credit: Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 23, 2026 at 10:09 AM IST

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Samsung Galaxy Z Flip 8 Launched: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್‌ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ 2026 ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ 8 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಲಿಮ್​ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ 8 ದೊಡ್ಡದಾದ 4.1-ಇಂಚಿನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್‌ವಿಂಡೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ AI, ಎಕ್ಸಿನೋಸ್ 2600 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 50MP ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಫೋನ್ ಇತ್ತೀಚಿನ AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ, ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಫ್ಲೆಕ್ಸ್‌ವಿಂಡೋ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಮ್ ವಿನ್ಯಾಸ: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ 8 ಕೇವಲ 180 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ, ಅನ್​ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಮಾಡಿದಾಗ 6.1 ಮಿಮೀ ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಮಾಡಿದಾಗ 13.1 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಲಿಮ್​ ಫ್ಲಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ 8 ಅನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್, ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಮಿಂಟ್ ಬಣ್ಣವು Samsung.com ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

Samsung Galaxy Z Flip 8 ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ: Samsung Galaxy Z Flip 8 6.9-ಇಂಚಿನ FHD+ ಡೈನಾಮಿಕ್ AMOLED 2X ಮೇನ್​ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 1Hz ನಿಂದ 120Hz ವರೆಗಿನ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಮತ್ತು ವಿಷನ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು 60Hz/120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ 4.1-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ AMOLED ಫ್ಲೆಕ್ಸ್‌ವಿಂಡೋವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಫೋನ್ ತೆರೆಯದೆಯೇ ವಿವಿಧ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್​ಗಳು ಮತ್ತು Galaxy AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

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Samsung Galaxy Z Flip 8 ಪ್ರೊಸೆಸರ್: Galaxy Z Flip8 ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಹೊಸ Exynos 2600 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. Android 17-ಆಧಾರಿತ One UI 9 ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಾಧನವು ಹಲವಾರು ಸಂಯೋಜಿತ Galaxy AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

Samsung Galaxy Z Flip 8 ಕ್ಯಾಮರಾ: Samsung Galaxy Z Flip8 ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು OIS ಜೊತೆಗೆ 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 12MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇದು 10MP ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು Samsung FlexCam, Flex Mode, Super Steady, Camcorder Grip, FlipShot ಮತ್ತು Mirror View ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ProVisual ಎಂಜಿನ್ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳು, ನ್ಯಾಚೂರಲ್​ ಸ್ಕೀನ್​ ಟೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಟೇಲ್​ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Samsung Galaxy Z Flip 8 ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: Samsung Galaxy Z Flip8 4,300mAh ಡ್ಯುಯಲ್-ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 25W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 15W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಪವರ್‌ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. Samsung Galaxy Z Flip8 ನಲ್ಲಿ AI ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 'Now Brief' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 'Now Nudge' ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

Gemini Intelligence ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ AI-ಚಾಲಿತ ಆಟೋಮೆಷನ್​ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಫೋನ್ Gemini Notebook, Split View Drag-and-Drop ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ-ಆಪ್ AI ವರ್ಕ್‌ಫ್ಲೋಗಳಂತಹ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಾಗಿ ಇದು 5G, Wi-Fi 7, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4, ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ IP48 ವಾಟರ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್​ ರೇಟಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ 8 ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಪರ್ಸ್​: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ 8 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹1,24,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫ್ಲಿಪ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್ 12GB RAM ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರವು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರವು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. 12GB+512GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹1,44,999. ಆಗಸ್ಟ್ 4 ರಿಂದ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನವು ಪಿಂಕ್, ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್, ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಮಿಂಟ್ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಆಫರ್ಸ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಂಪನಿಯು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ 8 ಮೇಲೆ ₹4,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ₹5,000 ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಎರಡು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ವಿಶೇಷ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆಯು ₹10,000 ಮೌಲ್ಯದ ವೋಚರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ಫ್ಲಿಪ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು 30 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್​ ಆಫ್​ EMI ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹4,167 ರಿಂದ ಕಂತುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಫ್ಲಿಪ್ 8 ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ವಾಚ್ 9 ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ವಾಚ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ 2 ಮೇಲೆ 10% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಓದಿ: 200MP ಕ್ಯಾಮರಾದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾ! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

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