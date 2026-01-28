ETV Bharat / technology

ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ವಿಂಟರ್​ ಒಲಿಂಪಿಕ್! ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಎಡಿಷನ್​

Galaxy Z Flip 7 Special Edition: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ 2026ರ ಮಿಲಾನೊ ಕೊರ್ಟಿನಾ ವಿಂಟರ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್​ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಎಡಿಷನ್​ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

2026 MILANO CORTINA WINTER GAMES GALAXY Z FLIP 7 OLYMPIC EDITION SAMSUNG OLYMPIC EDITION GALAXY Z FLIP 7 SPECIAL EDITION
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ 7 (Photo Credit- Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 28, 2026 at 10:31 AM IST

Galaxy Z Flip 7 Special Edition: ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ದೈತ್ಯ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಮಂಗಳವಾರ ತನ್ನ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ 7 ರ ಹೊಸ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಎಡಿಷನ್​ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 2020 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮಿಲಾನೊ ಕೊರ್ಟಿನಾ ವಿಂಟರ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್​ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 90 ದೇಶಗಳ ಸುಮಾರು 3,800 ಒಲಿಂಪಿಯನ್ನರು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಯನ್ನರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಫೋನ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಮತ್ತು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಲೋಗೋಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಈ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ 7 ಒಲಂಪಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ಯಾನೆಲ್​ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ರಿಂಗ್​ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಲೋಗೋದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ 7 ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್​ಗ್ರೌಂಡ್​ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲುಕ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಿಯಮಿತ ಮಾದರಿ, 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,09,999. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ 5G ಇ-ಸಿಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ 100 GB ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಇನ್​ಸ್ಟಾಲ್​ಮಾಡಲಾದ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವನಕ್ರಮ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಕಾರ್ಡ್" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಗೇಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಗೇಮ್ಸ್ ವಿಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಥ್ಲೀಟ್365 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಸುದ್ದಿಗಳು, ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನವೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರೀಫಿಂಗ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ AI ನೌ ಬ್ರೀಫ್"ನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, IOC ಹಾಟ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಪಿನ್‌ಕ್ವೆಸ್ಟ್‌ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಇನ್​ಸ್ಟಾಲ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷಣಗಳು: ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ 7 ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಇದು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 6.9-ಇಂಚಿನ ಫುಲ್​-HD+ ಡೈನಾಮಿಕ್ AMOLED 2X ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ 4.1-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ AMOLED ಕವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವಂತ ಇನ್​-ಹೌಸ್​ 3nm Exynos 2500 ಪ್ರೊಸೆಸರ್​ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 12GB RAM ಮತ್ತು 512GB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

GALAXY Z FLIP 7 SPECIAL EDITION

