ಮಾರ್ಕೆಟ್​ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್​ಆರ್​ ಹೆಡ್​ಸೆಟ್​!; ಅಬ್ಬೋ ಇದರ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದಾ?

Samsung Galaxy XR Launched: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆಂಡೆಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ (XR) ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

SAMSUNG GALAXY XR HEADSET LAUNCHED SAMSUNG PROJECT MOOHAN SAMSUNG WORLDS WIDE OPEN EVENT DATE ANDROID XR HEADSET PRICE
ಮಾರ್ಕೆಟ್​ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್​ಆರ್​ ಹೆಡ್​ಸೆಟ್ (Photo Credit- Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 22, 2025 at 11:51 AM IST

4 Min Read
Samsung Galaxy XR Launched: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಕಂಪನಿಯು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೋಹನ್ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ XR" ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಬುಧವಾರ ವಿಶೇಷ "ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ವೈಡ್ ಓಪನ್" ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮೊದಲ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆಂಡೆಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ (XR) ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಳಗೆ ಎರಡು ಲೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಇದು ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್​ ರಿಯಾಲಿಟಿ (AR) ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್​ ಅನ್ನು ನೈಜ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಸರಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಧನವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಧರಿಸುವವರು ವಿಜೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೈ ಸನ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸೆನ್ಸಾರ್​ಗಳನ್ನು ಅದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ XR2+ Gen 2 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ XR ಬಾಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೊದಲ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೊದಲ ಸಾಧನ: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ XR ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್ 'ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ XR' ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೊದಲ ಸಾಧನ ಇದು. ಗೂಗಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ 'ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ XR' ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ OS ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು AI, AR, VR ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜೆಮಿನಿ AI: ಗೂಗಲ್‌ನ 'ಜೆಮಿನಿ AI' ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ XR ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್​ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಟ್​ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ 2013 ರಿಂದ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು VR ಮತ್ತು ಇಮ್ಮರ್ಸಿವ್ ವಿಷಯ ಎರಡನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. 'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೋಹನ್' 'ಮೆಟಾ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ 3' ಮತ್ತು 'ಆಪಲ್ ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ' ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ XR ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 16GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ $1,799 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 1,58,000). ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ KRW 2,690,000 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 1,65,000) ಅದೇ 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಆದರೆ, ಒಮ್ಮೆಗೆ ಫುಲ್​ ಅಮೌಂಟ್​ ಪಾವತಿಸಲು ಬಯಸದವರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು EMI ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ Samsung Galaxy XR ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ $149 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 13,000) ಗೆ 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇಎಮ್​ಐ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Galaxy XR ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್ ಒಂದೇ ಸಿಲ್ವರ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Samsung Galaxy XR ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು:

ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: ಇದು 27 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು, 3,552x3,840 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 6.3-ಮೈಕ್ರಾನ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪಿಚ್ ಮತ್ತು 90Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋ-OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ 95 ಪ್ರತಿಶತ DCI-P3 ಕಲರ್​ ಗ್ಯಾಮಟ್, 109-ಡಿಗ್ರಿ ಸಮತಲ ವ್ಯೂವ್​ ಫಿಲ್ಡ್​ ಮತ್ತು 100-ಡಿಗ್ರಿ ವರ್ಟಿಕಲ್​ ವ್ಯೂವ್​ ಫಿಲ್ಡ್​ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್ (SoC): ಈ ಸಾಧನವು Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 16GB RAM, 256GB ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಈ Samsung Galaxy XR ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ XR ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು Google Gemini AI ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಇದು 18mm ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, f/2.0 ಅಪರ್ಚರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 6.5-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ನಲ್ಲಿ 3D ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮಲ್ಟಿ-ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಪಾಸ್-ಥ್ರೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೂಪರ್‌ಇಂಪೋಸ್ಡ್ AR ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನೋಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ Samsung Galaxy XR ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್ ಆರು ವರ್ಲ್ಡ್-ಫೇಸಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಐ-ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಐದು Inertial Measurement Unit​, ಒಂದು ಡೆಪ್ತ್​ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಕರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಐರಿಸ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವೂಫರ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೀಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ದ್ವಿಮುಖ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೆಟಪ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ Galaxy XR ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್ ಬೀಮ್‌ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ 6-ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ರೇಂಜ್​ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್​: ಇದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಾಗಿ Wi-Fi 7, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4 ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು 2.5 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್‌ಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ಬಾಹ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

Galaxy XR ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲೆನ್ಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ 54mm ನಿಂದ 70mm ವರೆಗಿನ ಇಂಟರ್‌ಪ್ಯುಪಿಲ್ಲರಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್​ (IPD) ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಯಾಮಗಳು 121.92x195.58x264.16mm, ಮತ್ತು ಇದು ಹಣೆಯ ಕುಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 545g ತೂಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇದರ ಬಾಹ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 302 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.

