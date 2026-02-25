ETV Bharat / technology

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್‌ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ? ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಸೀರಿಸ್​ ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್​?

Samsung Galaxy Unpacked 2026: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್‌ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26, S26 ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು S26 ಅಲ್ಟ್ರಾವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಸಮಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್‌ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್ (Image Credit: Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 25, 2026 at 1:02 PM IST

3 Min Read
Samsung Galaxy Unpacked 2026: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್‌ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸೀರಿಸ್​ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿದೆ. ಇತರೆ ಎರಡು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ಸ್​ ಸಹ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.

ಲೈವ್​ ನೋಡುವುದು ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ? ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್‌ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಮಯ ರಾತ್ರಿ 11:30 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26, ಎಸ್ 26+ ಮತ್ತು ಎಸ್ 26 ಅಲ್ಟ್ರಾಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಿಸ್ಕೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಲೈವ್‌ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಂಪನಿಯ YouTube ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಹೊಸ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಐ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೀ-ರಿಜರ್ವೇಶನ್​ ಆಫರ್​: ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ₹999ಗೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಪ್ರಿ-ರಿಸರ್ವ್ ವಿಐಪಿ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ₹2,699 ವರೆಗಿನ ಇ-ಸ್ಟೋರ್ ವೋಚರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರೀ-ರಿಸರ್ವ್ ನಂತರ ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ₹5,000 ಮೌಲ್ಯದ ದೈನಂದಿನ ವೋಚರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ₹50,000 ಮೌಲ್ಯದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವೋಚರ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು? ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಸಿರೀಸ್​ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿವೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಟೆಂಪರ್ಡ್​ ಗ್ಲಾಸ್​ ಹಾಕಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಬೀಬೊಮ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿರೀಸ್​ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ 45W ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ನಲ್ಲಿ 25W ಬದಲಿಗೆ 45W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಕ್‌ಜೈನ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಸಿರೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಾದರಿಯಾದ ಅಲ್ಟ್ರಾದಲ್ಲಿ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ಫೋನ್ ವಿಶೇಷಣಗಳು: ಕಂಟೆಂಟ್​ ಕ್ರಿಯೇಟರ್​ ಸಂಜು ಚೌಧರಿ ತಮ್ಮ X ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಂಪನಿಯು ಅಲ್ಟ್ರಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ವೀಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿರೀಸ್​ನ ರೌಂಡ್​ ಎಡ್ಜ್​ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ, 200MP ಮೇನ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ, 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, 50MP ಮೂರನೇ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 10MP ನಾಲ್ಕನೇ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ, ಫೋನ್ ಆಟೋಫೋಕಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ 12MP ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಧನವು 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 32 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಬಡ್ಸ್ 4 ಲಾಂಚ್​ ಸಾಧ್ಯ: Samsung Galaxy S26 ಸೀರಿಸ್​ ಜೊತೆಗೆ Samsung Galaxy Buds 4 ಮತ್ತು Samsung Galaxy Buds 4 Pro ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಬಡ್ಸ್ 4 ಪ್ರೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​, ವೈಟ್​​ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ ರೂಪಾಂತರವು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಹುದು.

ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್‌ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ AI ಇಂಟೀಗ್ರೆಷನ್​ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಯಾಗಬಹುದು.

