ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ? ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಸೀರಿಸ್ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್?
Samsung Galaxy Unpacked 2026: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26, S26 ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು S26 ಅಲ್ಟ್ರಾವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಸಮಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : February 25, 2026 at 1:02 PM IST
Samsung Galaxy Unpacked 2026: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿದೆ. ಇತರೆ ಎರಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ಸ್ ಸಹ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಲೈವ್ ನೋಡುವುದು ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ? ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಮಯ ರಾತ್ರಿ 11:30 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26, ಎಸ್ 26+ ಮತ್ತು ಎಸ್ 26 ಅಲ್ಟ್ರಾಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಿಸ್ಕೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಲೈವ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಂಪನಿಯ YouTube ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಹೊಸ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಐ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೀ-ರಿಜರ್ವೇಶನ್ ಆಫರ್: ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ₹999ಗೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಪ್ರಿ-ರಿಸರ್ವ್ ವಿಐಪಿ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ₹2,699 ವರೆಗಿನ ಇ-ಸ್ಟೋರ್ ವೋಚರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರೀ-ರಿಸರ್ವ್ ನಂತರ ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ₹5,000 ಮೌಲ್ಯದ ದೈನಂದಿನ ವೋಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ₹50,000 ಮೌಲ್ಯದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವೋಚರ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು? ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಸಿರೀಸ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿವೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಬೀಬೊಮ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿರೀಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ 45W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ನಲ್ಲಿ 25W ಬದಲಿಗೆ 45W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಕ್ಜೈನ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಸಿರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಾದರಿಯಾದ ಅಲ್ಟ್ರಾದಲ್ಲಿ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಫೋನ್ ವಿಶೇಷಣಗಳು: ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಸಂಜು ಚೌಧರಿ ತಮ್ಮ X ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಂಪನಿಯು ಅಲ್ಟ್ರಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ವೀಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿರೀಸ್ನ ರೌಂಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 200MP ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ, 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, 50MP ಮೂರನೇ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 10MP ನಾಲ್ಕನೇ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ, ಫೋನ್ ಆಟೋಫೋಕಸ್ನೊಂದಿಗೆ 12MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಧನವು 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 32 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಬಡ್ಸ್ 4 ಲಾಂಚ್ ಸಾಧ್ಯ: Samsung Galaxy S26 ಸೀರಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ Samsung Galaxy Buds 4 ಮತ್ತು Samsung Galaxy Buds 4 Pro ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಬಡ್ಸ್ 4 ಪ್ರೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ ರೂಪಾಂತರವು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ AI ಇಂಟೀಗ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಯಾಗಬಹುದು.
