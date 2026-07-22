Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾ ರಹಸ್ಯಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ಷಣಗಣನೆ: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?
Samsung Galaxy Unpacked Event: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಲೈವ್ ಸಮಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : July 22, 2026 at 12:33 PM IST
Samsung Galaxy Unpacked Event: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಸ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಮೊದಲ 'ಅಲ್ಟ್ರಾ'-ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಈ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ 8 ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ AI ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇವೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಇವೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು? ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜುಲೈ 22 ರಂದು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ 6:30 ಕ್ಕೆ (IST) ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲೈವ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಲ್ಲಿ? ನೀವು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ರೂಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸಾಧನಗಳು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ಗಳು? ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಸೋರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವದಂತಿಗಳು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಆಕಾರ ಅನುಪಾತ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ವೈಡ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತರಹದ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಆಪಲ್ನ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾದರಿಯು ಸ್ಪೀಡ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರಿಸುವ ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾ: ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೋರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:
- 6.3-ಇಂಚಿನ ಕವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
- 8-ಇಂಚಿನ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್
- ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಾಗಿ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 5 ಎಲೈಟ್
- 200MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮರಾ
- 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ
- 10MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮರಾ (3x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್)
- ಎರಡೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ 10MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮರಾ
- 256GB: ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ ₹2.50 ಲಕ್ಷ
- 512GB: ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ ₹2.72 ಲಕ್ಷ
- 1TB: ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ ₹3.16 ಲಕ್ಷ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:
- 5.5-ಇಂಚಿನ ಕವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
- 7.6-ಇಂಚಿನ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್
- 50MP + 50MP ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ
- 10MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮರಾ
- ಸರಿಸುಮಾರು 4,800mAh ಬ್ಯಾಟರಿ
- ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 26 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್
- 256GB: ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ ₹2.28 ಲಕ್ಷ
- 512GB: ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ ₹2.50 ಲಕ್ಷ
- 1TB: ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ ₹2.94 ಲಕ್ಷ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ 8: ಈ ಬಾರಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ 8 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರದಿರಬಹುದು.
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಶೇಷಣಗಳು:
- 6.9-ಇಂಚಿನ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
- 4.1-ಇಂಚಿನ ಕವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್
- 50MP ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ
- 12MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ
- 10MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ
- 4,300mAh ಬ್ಯಾಟರಿ
- 256GB: ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ ₹1.48 ಲಕ್ಷ
- 512GB: ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ ₹1.71 ಲಕ್ಷ
ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳು: ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ವಾಚ್ 9 ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ವಾಚ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ 2 ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಸೈನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ನ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ ವೇರ್ ಎಲೈಟ್ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಟ್ರಾ 2 ದೊಡ್ಡ 800mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಗೂಗಲ್, ವಾರ್ಬಿ ಪಾರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಜೆಂಟಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಗೂಗಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ I/O 2026 ರಲ್ಲಿ ಡೆಮೊ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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