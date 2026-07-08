ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ 2026 ಇವೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್! ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ!
Samsung Galaxy Unpacked 2026: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಸಾಧನಗಳು ಲಾಂಚ್ ಆಗಲಿವೆ.
Published : July 8, 2026 at 11:38 AM IST
Samsung Galaxy Unpacked 2026: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ಡ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜುಲೈ 22ರಂದು ಯುಕೆಯ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ 'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ವೈಡ್' ಫೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮುಂಬರುವ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಧಿಕೃತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ AI- ಚಾಲಿತ, ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ.
Galaxy Unpacked 2026 ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು?:
- ಮುಂಬರುವ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನು Samsung.com, Samsung Newsroom ಮತ್ತು Samsungನ ಅಧಿಕೃತ YouTube ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈವೆಂಟ್ IST ಸಂಜೆ 6:30 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
- ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಮಯ: ಇದು 2:00 PM BST, 9:00 AM EDT, ಮತ್ತು 3:00 PM CEST ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಸಕ್ತರು ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳು, ಟೀಸರ್ಗಳು, ಟ್ರೇಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು samsung.com/unpacked ನಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ 999 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. 50,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವೋಚರ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶದ ಜೊತೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 2,799 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವೋಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯ ಸಾಧನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿನಿಮಯ ಮೌಲ್ಯದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಾಧನಗಳು: ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ವೈಡ್, Z ಫ್ಲಿಪ್ 8, Z ಫ್ಲಿಪ್ 8 SE, ವಾಚ್ 9 ಸರಣಿ
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಶ್ರೇಣಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು Z ಫೋಲ್ಡ್ ಎಂಬ ಬುಕ್-ಸ್ಟೈಲ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್, ಮತ್ತೊಂದು Z ಫ್ಲಿಪ್ ಎಂಬ ಫ್ಲಿಪ್-ಸ್ಟೈಲ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಮೂರು ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ವಿಶಾಲವಾದ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ವೈಡ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವೈಡ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸೋರಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಟೀಸರ್ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ "ಎ ನ್ಯೂ ಶೇಪ್ ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ಸ್" ಆಗಿದೆ. ಇದು ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಲೈನ್ಅಪ್ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ 8 ತನ್ನ ಪರಿಚಿತ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮೂರನೇ ಸಾಧನವು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫ್ಲಿಪ್ 8 FE ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಫ್ಲಿಪ್-ಸ್ಟೈಲ್ನ ಸಾಧನದ ಕೈಗೆಟುಕುವ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿರಬಹುದು. ಮೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ವಾಚ್ 9 ಸೀರಿಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಲೈನ್ಅಪ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ AI-ಚಾಲಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸಾಧನಗಳು "ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು" ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು "ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು" ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು AI ಯುಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
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