ಬಂತು ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಟ್ಯಾಬ್: ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಹೀಗಿವೆ

Samsung Galaxy Tab A11 Plus: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಟ್ಯಾಬ್ A11+ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಟ್ಯಾಬ್ (Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 1, 2025 at 12:53 PM IST

Samsung Galaxy Tab A11 Plus: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಹೊಸ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಟ್ಯಾಬ್ A11+" ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A" ಸೀರಿಸ್​ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಇದೇ ಸೀರಿಸ್​ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. 11-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್​, 7040mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಟ್ಯಾಬ್ A11+ ರೂಪಾಂತರಗಳು: ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಂತರಗಳಿವೆ.

  • ಮೊದಲ ರೂಪಾಂತರ 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವೈಫೈ ಓನ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್​ ಬೆಲೆ ರೂ. 22,999.
  • ಎರಡನೇ ರೂಪಾಂತರ 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವೈಫೈ + ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ (5G) ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ರೂ. 26,999.
  • ಮೂರನೇ ರೂಪಾಂತರ 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವೈಫೈ ಓನ್ಲಿ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ. 28,999.
  • ನಾಲ್ಕನೇ ರೂಪಾಂತರ 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ವೈ-ಫೈ + ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ (5G) ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ರೂ. 32,999.

Samsung Galaxy Tab A11+ ವಿಶೇಷತೆಗಳು:

ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ದೊಂದಿಗೆ 11-ಇಂಚಿನ TFT LCD ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮೋಸ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕ್ವಾಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳಿವೆ.

ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್: ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ MT8775 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತ. 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಹೊಂದಿದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ: 7,040mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ. 25W ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಒಂದೇ 8MP ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 5MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಿಸಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ DeX ಮೋಡ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಂಬಲಿತ ಮಾನಿಟರ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೋಡಣೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮೌಸ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಒನ್ UI 8ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ಗೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ OS ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

