ಬಂತು ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಟ್ಯಾಬ್: ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ
Samsung Galaxy Tab A11 Plus: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಟ್ಯಾಬ್ A11+ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : December 1, 2025 at 12:53 PM IST
Samsung Galaxy Tab A11 Plus: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಹೊಸ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಟ್ಯಾಬ್ A11+" ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A" ಸೀರಿಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಇದೇ ಸೀರಿಸ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. 11-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್, 7040mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಟ್ಯಾಬ್ A11+ ರೂಪಾಂತರಗಳು: ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಂತರಗಳಿವೆ.
- ಮೊದಲ ರೂಪಾಂತರ 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವೈಫೈ ಓನ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 22,999.
- ಎರಡನೇ ರೂಪಾಂತರ 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವೈಫೈ + ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ (5G) ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ರೂ. 26,999.
- ಮೂರನೇ ರೂಪಾಂತರ 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವೈಫೈ ಓನ್ಲಿ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ. 28,999.
- ನಾಲ್ಕನೇ ರೂಪಾಂತರ 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ವೈ-ಫೈ + ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ (5G) ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ರೂ. 32,999.
Samsung Galaxy Tab A11+ ವಿಶೇಷತೆಗಳು:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ದೊಂದಿಗೆ 11-ಇಂಚಿನ TFT LCD ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮೋಸ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕ್ವಾಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳಿವೆ.
ಚಿಪ್ಸೆಟ್: ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ MT8775 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತ. 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ: 7,040mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ. 25W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಒಂದೇ 8MP ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 5MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಿಸಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ DeX ಮೋಡ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಂಬಲಿತ ಮಾನಿಟರ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೋಡಣೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮೌಸ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಒನ್ UI 8ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ OS ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
