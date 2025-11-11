ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ವಿವೋದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶೀಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್
Upcoming Flagship Phones: ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿವೆ.
Published : November 11, 2025 at 1:25 PM IST
Upcoming Flagship Phones: 2025ರ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು 2026ರ ಆರಂಭವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿವೋದಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ 5G" 2026ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿವೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ-ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಫೋನ್ "ವಿವೋ X300 ಪ್ರೊ 5G" ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ 5G" "S" ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ "Vivo X300 Pro 5G" ನಂತಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಫೋನ್ಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು.
ಬೆಲೆ: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ "Galaxy S26 Ultra 5G"ನ ಮೂಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 1,34,999 ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಬೆಲೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, "Vivo X300 Pro 5G"ನ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 99,999 ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು 5G ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ 6.9-ಇಂಚಿನ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎಂದಿನಂತೆ AMOLED ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು HDR10+ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, "Vivo X300 Pro 5G" 6.78-ಇಂಚಿನ ಫ್ಲಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನಂತಹ ಕಟೌಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಇದು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹುಕಾರ್ಯಕಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿವೊದ ಫ್ಲಾಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ LTPO ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅವುಗಳ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ 5G" ಕ್ವಾಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸ 200MP ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ (ಸೋನಿ ಸೆನ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ), 50MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ, 12MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಮತ್ತು 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸೆಟಪ್ ಜೂಮ್ ಮತ್ತು ಲೋ-ಲೈಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
Vivo X300 Pro 5G ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 200MP APO ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ (ಜೂಮ್ಗೆ ಉತ್ತಮ), 50MP ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. APO ಲೆನ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ವಿವೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ AI-ಆಧಾರಿತ ಫೋಟೋ ವರ್ಧನೆಗಳು ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಸೆಟಪ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮುಖವಾಗಿದ್ದರೂ ವಿವೋ ಮಾದರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ-ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್: Samsung S26 ಅಲ್ಟ್ರಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು Snapdragon 8 Elite Gen 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು Snapdragon ಆಗಿದ್ದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Vivo X300 Pro 5G ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು AI ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು 16GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ Vivo ಚಿಪ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ: Samsung 60W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿವೋ 90W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್ 6,510mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಭಾರೀ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
