ETV Bharat / technology

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್​! ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸೀರಿಸ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಳಂಬವೇ?

Galaxy S26 Series Launch Date: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಸೀರಿಸ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಯ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಈ ಸೀರಿಸ್​ ಸಂಭಾವ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

GALAXY S26 SERIES PRICE IN INDIA SAMSUNG S26 ULTRA BATTERY S26 ULTRA SPECIFICATIONS GALAXY S26 SERIES PRICE AND SPECS
ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್​ (Photo Credit: Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 20, 2025 at 9:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Galaxy S26 Series Launch Date: ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್​ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಸೀರಿಸ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಫೋನ್‌ಗಳ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್​ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್​ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನವರಿ ಸಮಯದಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್‌ಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಜರ್ಮನ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾದ Techmaniaks ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಾಧನಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸಿದ್ಧ: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೂಲ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26 ಇನ್ನೂ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಇದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ.

ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿಶೇಷಣಗಳು: ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ 10-ಬಿಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 25 ಅಲ್ಟ್ರಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ 8-ಬಿಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಮತ್ತು 12 ಜಿಬಿ RAM ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೇಗವನ್ನು 60W ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.80 ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 Exynos 2600 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ರೀಫೈನ್​ ಲುಕ್​ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಎಡ್ಜ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ 2025 ಶ್ರೇಣಿಯು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26, S26+ ಮತ್ತು S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.

ಫೀಚರ್​ಡಿಟೇಲ್​ (Expected)
ಪ್ರೊಸೆಸರ್​Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm)
ಬ್ಯಾಟರಿ5,500mAh
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್​60W Wired Fast Charging
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಡಿಸೈನ್​Pill-shaped Rear Module
ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇQHD+ AMOLED (Expected 120Hz)
OSAndroid 15 (Expected)
ಲಾಂಚ್​ ಟೈಮ್​ಲೈನ್​Early 2026 (Expected)

ಓದಿ: ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಯಶಸ್ಸು: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಇಸ್ರೋ!

TAGGED:

GALAXY S26 SERIES PRICE IN INDIA
SAMSUNG S26 ULTRA BATTERY
S26 ULTRA SPECIFICATIONS
GALAXY S26 SERIES PRICE AND SPECS
GALAXY S26 SERIES LAUNCH DATE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ನಿಲ್ಲದ ಚಿನ್ನದ ಓಟ!; 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.35 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಬಂಗಾರ: ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ 2.30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮುಟ್ಟಬಹುದು; MOFSL ವರದಿ

ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ & ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?: ಈ ವರ್ಷ ಹಬ್ಬದ ಪೂಜೆಯ ಮುಹೂರ್ತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್: ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನಗಳು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ

ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವೈಬ್ಸ್​​! ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ‘ರೀಸ್ಟೈಲ್​’!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.