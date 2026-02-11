ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: 'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26' ಸೀರಿಸ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್!
Samsung Galaxy S26 Series: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ 2026" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26" ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
Published : February 11, 2026 at 2:44 PM IST
Samsung Galaxy S26 Series: ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ 2026" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಫೆಬ್ರವರಿ 25ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಮಯ (IST) ರಾತ್ರಿ 11:30 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26" ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು Samsung.com, Samsung Newsroom India ಮತ್ತು Samsung India YouTube ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ ಸೀರಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26" ಸೀರಿಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಶ್ರೇಣಿಯು "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26", "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26+" ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26 ಅಲ್ಟ್ರಾ" ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಬಡ್ಸ್ 4" ಸೀರಿಸ್ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವುಗಳು "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಬಡ್ಸ್ 4" ಮತ್ತು "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಬಡ್ಸ್ 4 ಪ್ರೊ".
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Samsung Galaxy Unpacked 2026 ಪೂರ್ವ-ನೋಂದಣಿಗಳು: Samsung ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ Galaxy ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವ-ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು Galaxy Pre-Reserve VIP ಪಾಸ್ ಪಡೆಯಲು ರೂ. 999 ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು.
Join us at Samsung #GalaxyUnpacked on February 25, 2026 at 11:30 PM to discover how easy and effortless your day can be with #GalaxyAI.— Samsung India (@SamsungIndia) February 11, 2026
Pre-reserve now: https://t.co/E7Io13Exr8. #Samsung pic.twitter.com/Uo2DabIjki
ಈ ಪೂರ್ವ-ಬುಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನಗಳ ಯಾವುದೇ ಖರೀದಿಯು ಇ-ಸ್ಟೋರ್ ವೋಚರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೂ. 5,000 ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು Samsung ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ Galaxy Pre-Reserve VIP ಪಾಸ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರೂ. 50,000 ಮೌಲ್ಯದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
Samsung Galaxy S26 ಸೀರಿಸ್ನಿಂದ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು: ಈ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿರುವ "Samsung Galaxy S26 Ultra" ಮಾದರಿಯು Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಮೂಲ Galaxy S26 ಆಂತರಿಕ Exynos 2600 SoC ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಈ "Galaxy S26" ಸೀರಿಸ್ 16GB RAM ಮತ್ತು 1TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
