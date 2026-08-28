ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 17 ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಹೇಗಿದೆ?
Galaxy S26 FE launch India: ಎಕ್ಸಿನೋಸ್ 2500 ಚಿಪ್, 120 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನೊಂದಿಗೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್26 ಎಫ್ಇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ.
Published : August 28, 2026 at 2:15 PM IST
Galaxy S26 FE launch India: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್26 ಕುಟುಂಬದ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಎಸ್26 ಎಫ್ಇ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಫೋನ್ ಎಸ್26 ಸಾಲಿನ ಉಳಿದ ಫೋನ್ಗಳಂತೆಯೇ ಅದೇ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 17 ಆಧಾರಿತ ಒನ್ ಯುಐ 9 ಜೊತೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಇದಾಗಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ರಿಂದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಬೆರ್ರಿ, ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತಾಚಿಯೋ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ. 8 ಜಿಬಿ ರ್ಯಾಮ್ ಇರುವ ಫೋನ್ 128 ಜಿಬಿ ಮಾದರಿಗೆ 799 ಯುರೋ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 89 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ, 256 ಜಿಬಿ ಮಾದರಿಗೆ 899 ಯುರೋ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 512 ಜಿಬಿ ಮಾದರಿಗೆ 1,099 ಯುರೋ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 1.22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ: ಭಾರತದ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಗುಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಸ್26 ಬೇಸ್ ಮಾದರಿ 12 ಜಿಬಿ ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು 256 ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ 87,999 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಅಗ್ಗವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ರಾಹಕ ಅನುಭವ ವಿಭಾಗದ ಕಚೇರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೇ ಕಿಮ್, ಫ್ಯಾನ್ ಎಡಿಷನ್ ಫೋನ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ ಸೀರಿಸ್ನ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕ್ಸಿನೋಸ್ 2500 ಚಿಪ್ನ ಶಕ್ತಿ: ಎಸ್26 ಎಫ್ಇ 6.7 ಇಂಚಿನ ಫುಲ್ ಹೆಚ್ಡಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಮೋಲೆಡ್ 2ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120 ಹರ್ಟ್ಸ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು 1,900 ನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ 3 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸಿನೋಸ್ 2500 ಚಿಪ್ನಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. 8 ಜಿಬಿ ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆ ಅಂದರೆ 128, 256 ಮತ್ತು 512 ಜಿಬಿ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಫೋನ್ 4,900 ಎಂಎಹೆಚ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 45 ವ್ಯಾಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 69 ಪ್ರತಿಶತ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 45 ವ್ಯಾಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಫೋನ್ 15 ವ್ಯಾಟ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
50MP ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: Galaxy S26 FE ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 50MP ವೈಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 12MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 3x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಹೊಂದಿರುವ 8MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿವೆ. ಸಾಧನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 12MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಇದರ ಪೂರ್ವವರ್ತಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ. My FanCam ಫೋಲ್ಡೇಬಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ದೃಶ್ಯ ಚಲಿಸಿದಾಗ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರಿಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ. Super Steady with Horizontal Lock ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಸಮತಟ್ಟಾದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. 12MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ S25 FE ಯ 80 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ 85 ಡಿಗ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಹೊಂದಿದೆ.
Galaxy AI ಪವರ್ ಫುಲ್: S26 ಸೀರಿಸ್ ಇತರ ಸದಸ್ಯರಂತೆ Galaxy S26 FE ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ನೈಟ್ ಮೋಡ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 FE ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭಾಷಾ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು Photo Assist ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಗಲನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು, ಹೊಸ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಾಣೆಯಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದು ಫೋನ್ನ ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ Gemini Omni ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. One UI 9 ನಲ್ಲಿನ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮೀರಿವೆ. Galaxy AI ಅನುಭವವು ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
6 ತಿಂಗಳು ಉಚಿತ: Now Brief ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಒಳನೋಟಗಳಂತಹ ಗ್ರಾಹಕೀಯಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. Now Nudge ಅನ್ನು ಆಯ್ದ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. Galaxy S26 FE ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಈಗ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನವು Google AI Pro ನ 6 ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ ಪ್ರಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 5 TB ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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