ETV Bharat / technology

ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫಾರೆವರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​: ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೇನು ಲಾಭ?

Samsung Galaxy Forever Programme: ಇಎಂಐ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ‘ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫಾರೆವರ್’ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

SAMSUNG GALAXY PRICE SAMSUNG GALAXY SERIES WHAT IS FOREVER PROGRAMME FOREVER PROGRAMME DETAILS
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫಾರೆವರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್ (Photo Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 20, 2026 at 1:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Samsung Galaxy Forever Programme: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ‘ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫಾರೆವರ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತು S26 ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. 12 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಉಳಿದ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್​​​​​​​ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಾದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26 ಪ್ಲಸ್ ಕುರಿತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ ‘ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫಾರೆವರ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಟ್ವಿಸ್ಟ್​ ಇದೆ. ಖರೀದಿದಾರರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಫೋನ್ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫಾರೆವರ್: ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫೋನ್‌ನ ಪೂರ್ಣ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬದಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಮೊತ್ತದ ಶೇ50ರಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾವತಿಯನ್ನು 12 ತಿಂಗಳು ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್​ (ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದ) ಇಎಂಐಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ₹13,999 ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಕೇರ್+ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್​ ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.ಇದು 13 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್​ ಹಾನಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

12 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೂರು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ.

  • ಅವರು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
  • ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಉಳಿದ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಮತ್ತು ಫೋನ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವರು ಹೊಸ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
  • ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆಯೆಂದರೆ ಫೋನ್ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆಯೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದು.

ಕ್ಯಾಚ್ ಎಂದರೇನು?: ಈ ಕೊಡುಗೆಯ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಚ್ ಎಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಫೋನ್‌ನ ಮಾಲೀಕರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಾಧನವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಆರಿಸಿದರೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾವತಿಸಿದ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಆರಿಸಿದರೆ ಅವರು ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಇದು ದುಬಾರಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು.

ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಮುಂಗಡ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫಾರೆವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

TAGGED:

SAMSUNG GALAXY PRICE
SAMSUNG GALAXY SERIES
WHAT IS FOREVER PROGRAMME
FOREVER PROGRAMME DETAILS
SAMSUNG GALAXY FOREVER PROGRAMME

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.