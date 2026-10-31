ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್: ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಗೊರಕೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮಾಡರ್ನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೀಚರ್!
Samsung Galaxy Fit 4: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫಿಟ್ 4 ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಆ್ಯಪ್ ಲೀಕ್ ಮೂಲಕ ಅದರ ಎತ್ತರವಾದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಗೊರಕೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸುಧಾರಿತ ಹೆಲ್ತ್ ಫೀಚರ್ಗಳ ವಿವರಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ.
Published : October 31, 2026 at 2:02 PM IST
Samsung Galaxy Fit 4 Launch: ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ 'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫಿಟ್ 4' (Galaxy Fit 4) ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದರ ಒಡನಾಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ 'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫಿಟ್ 4 ಮ್ಯಾನೇಜರ್' (Galaxy Fit 4 Manager companion app) ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟಿಯರ್ಡೌನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಹೊಸ ಸಾಧನದ ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ವಿವರಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗಿವೆ.
ಎತ್ತರವಾದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆ: ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಕೋಡಿಂಗ್ ಟಿಯರ್ಡೌನ್ನಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದರೆ, ಈ ಹೊಸ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ 258 x 428 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಚ್ ಫೇಸ್ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫಿಟ್ 3 ಗಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರವಾದ (Taller Display) ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಧನವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ (Black), ಸಿಲ್ವರ್ (Silver) ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ (Light Green) ಬಣ್ಣಗಳು.
Samsung Galaxy Fit 4 health features LEAKED🚨 1️⃣ Daily tracking support for steps, active time, and activity calories (Obviously duh?) 2️⃣ Heart rate and stress alerts 3️⃣ Sleep tracking, scores, and coaching 4️⃣ Automatic workout tracking 5️⃣ Blood oxygen and cycle tracking 6️⃣ Food and water logging (Source: SammyGuru) Sounds familiar, right? That's because the Galaxy Fit 3 already does pretty much all of this. Are you still interested in the Galaxy Fit 4?— Android Authority (@AndroidAuth) October 30, 2026
ಸುಧಾರಿತ ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್: ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫಿಟ್ 4 ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆ್ಯಪ್ನ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು (12 Tiles) ಆಡ್ ಮಾಡಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಆ್ಯಪ್ಗಳು, ಹೆಲ್ತ್ ಅನಿಮೇಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಸಾಧನಗಳಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಫೀಚರ್ ಇದರಲ್ಲಿರಲಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಲು ಆ್ಯಪ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬ್ಯಾನರ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನೆರವಿನಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲಕವೇ ರಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ 'ಫೈಂಡ್ ಮೈ ಫೋನ್' (Find My Phone) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ: ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಲ್ತ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಎಣಿಕೆ (Steps), ಆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಬರ್ನ್ ಆದ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ (Samsung Health) ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ (Heart Rate), ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟ (Stress Monitor), ರಕ್ತದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣ (Blood Oxygen - SpO2) ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರದ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ (Menstrual Cycle Tracking) ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ನಿದ್ರೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು, ನಿದ್ರೆಯ ಹಂತಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಗೊರಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ (Snoring Detection) ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಜಿಪಿಎಸ್ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಲೀಕ್ ಆದ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಿಪಿಎಸ್ (GPS) ಕುರಿತಾದ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಅಥವಾ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಲೊಕೇಶನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಜಿಪಿಎಸ್ ಅನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫಿಟ್ 4ರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ. ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ 2024ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫಿಟ್ 3 ಅನ್ನು 4,999 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಹೊಸ ಫಿಟ್ 4 ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಬಜೆಟ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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