ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್! ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ F70e 5G ಲಾಂಚ್
Samsung Galaxy F70e 5g Launched: 6,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ Samsung Galaxy F70e 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ.
Published : February 10, 2026 at 8:34 AM IST
Samsung Galaxy F70e 5g Launched: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸೋಮವಾರ ತನ್ನ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ F70e 5G" ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ F70 ಸೀರಿಸ್ನ ಮೊದಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. 6,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಲೆದರ್ ಫಿನಿಷ್ ಹೊಂದಿರುವ ರಿಯರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಕಾರದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯುನಿಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ, ಲಭ್ಯತೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ F70e 5G ಬೇಸ್ 4GB + 128GB RAM, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 12,999 ಆಗಿದೆ. 6GB RAM, 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್-ಆಫ್-ಲೈನ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 14,999.
ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್: ಲೈಮ್ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮಾರಾಟದ ವಿವರ: ಫೆಬ್ರವರಿ 17ರಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.
Samsung Galaxy F70e 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಫೋನ್ 6.7-ಇಂಚಿನ HD+ (720x1,600 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು) LCD ಸ್ಕ್ರೀನ್,. 120Hzವರೆಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 800 nitsವರೆಗೆ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, 260 ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು 16 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಲರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ: 6,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. 2.4GHz ಗರಿಷ್ಠ ಗಡಿಯಾರದ ವೇಗ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ AnTuTu ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6,23,000 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ARM Mali G57 GPU, 6GB ವರೆಗೆ LPDDR4x RAM ಮತ್ತು 128GB ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16-ಆಧಾರಿತ One UI 8ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಆರು ವರ್ಷಗಳ OS ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ Samsung Galaxy F70e 5G ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯುನಿಟ್ ಜತೆ ಬರುತ್ತದೆ. 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ರಿಯರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವು 2-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೀಪ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಾಟರ್ಡ್ರಾಪ್-ಶೈಲಿಯ ನಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ.
ತೂಕ: 167.4x77.4x8.2 ಮಿಮೀ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು 199 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.
