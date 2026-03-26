ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ನಿಂದ 2 ಮಿಡ್​ರೇಂಜ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಲಾಂಚ್​: ಫೀಚರ್ಸ್​, ಬೆಲೆ ಹಾಗು ಆಫರ್

Samsung Galaxy A Series Phones: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ಪ್ರಿಯರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A57 5G" ಮತ್ತು "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A37 5G" ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ.

ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ನಿಂದ ಎರಡು ಮಿಡ್​ರೇಂಜ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit: Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 26, 2026 at 1:00 PM IST

Samsung Galaxy A Series Phones: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎ ಸೀರಿಸ್​ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎ57 5ಜಿ" ಮತ್ತು "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎ37 5ಜಿ" ಎಂಬೆರಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹೊಸ ಫೋನ್‌ಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎ 56 ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎ 36 ಮಾದರಿಗಳ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಒನ್ ಯುಐ 8.5ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

1. ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎ57 5ಜಿ: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

  • 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 58,999
  • 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 62,999

ಆಫರ್ ವಿವರ: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A57 5G" 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ರೂ. 2,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರೂ. 56,999ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ರೂ. 500 ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರೂ. 62,499ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​: ಈ ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Awesome Navy, Awesome Ice Blue ಮತ್ತು Awesome Lilac ಎಂಬ ಮೂರು ಕಲರ್ಸ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

2. ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎ37 5ಜಿ: ಈ ಮಾದರಿ ಎರಡು ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್​ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.

  • 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ ರೂ. 45,999
  • 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ ರೂ. 49,999

ಆಫರ್ ವಿವರ: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ "Galaxy A37 5G" 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ರೂ. 4,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ರೂ. 41,999 ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಮಾದರಿಯು ರೂ. 2,500 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ರೂ. 47,499 ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯ.

ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​: Awesome Lavender, Awesome Charcoal ಮತ್ತು Awesome Graygreen ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಾಡೆಲ್​ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ಬೆಲೆಗಳುಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಲಾಂಚ್​ ಆಫರ್​ ಬೆಲೆ
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A57 5G8GB + 256GB₹58,999₹2,000₹56,999
12GB + 256GB₹62,999₹500₹62,499
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A37 5G8GB + 128GB₹45,999₹4,000₹41,999
8GB + 256GB₹49,999₹2,500₹47,499
12GB + 256GB₹53,999₹1,000₹52,999
  • Samsung 'Galaxy A57 5G', 'Galaxy A37 5G' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು:

ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: ಈ ಎರಡೂ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳು 6.7-ಇಂಚಿನ ಫುಲ್​ HD+ (FHD+) ಸೂಪರ್ AMOLED+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. 120Hz ಗರಿಷ್ಠ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಮತ್ತು 'ವಿಷನ್ ಬೂಸ್ಟರ್' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಅನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ ವಿವರಗಳನ್ನು Samsung ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಎರಡೂ ಸಾಧನಗಳು 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, "ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ 2.0" ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 60 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಯಾಮಗಳು, ತೂಕ: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A57 5G" 161.5mm ಉದ್ದ, 76.8mm ಅಗಲ, 6.9mm ದಪ್ಪ ಮತ್ತು 179 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ. "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A37 5G" ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದು 162.9mm ಉದ್ದ, 78.2mm ಅಗಲ, 7.4mm ದಪ್ಪ ಮತ್ತು 196 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಎರಡೂ ಸಾಧನಗಳು 50MP ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A57 5G" 50MP ಮೇನ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 12MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 5MP ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A37 5G" 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 5MP ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 12MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

IP ರೇಟಿಂಗ್: ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್‌ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಲು ಎರಡೂ ಸಾಧನಗಳು IP68 ರೇಟಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡ್​ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಎರಡೂ ಸಾಧನಗಳು Android 16 ಆಧಾರಿತ OneUI 8.5 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳ OS ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಪ್ಯಾಚ್‌ಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇವುಗಳಲ್ಲಿ Voice Transcription, AI Select, Object Eraser, Circle to Search with Google ನಂತಹ ಅನೇಕ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ 'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A57 5G', 'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A37 5G'
ಫೀಚರ್ಸ್​, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್​ವಿವರಗಳು
ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ120Hz | 6.7-inch Super AMOLED+
ಪ್ರೊಸೆಸರ್​not specified
ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A57 5G - 50MP (main) + 12MP (ultra-wide) + 5MP (macro)
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A37 5G - 50MP (main) + 8MP (ultra-wide) + 5MP (macro)
ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ12MP
ಬ್ಯಾಟರಿ5,000mAh
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್​ ಕೆಪಾಸಿಟಿnot specified, can last up to two days on a single charge
IP ರೇಂಟಿಂಗ್​IP68
ಆಪ್​ರೇಟಿಂಗ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ (OS)OneUI 8.5 based on Android 16

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಸ್ವಾಗತಮ್'! ಟ್ರಂಪ್ ಪತ್ನಿ ಮುಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ರೋಬೋಟ್- ವಿಡಿಯೋ

