ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾನಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರೈವಸಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ’; ‘ಸ್ಪೈ ಸ್ಕ್ರೀನ್’ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಕಂಪನಿಗಳು
Privacy Display On Galaxy S26 Ultra: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26 ಅಲ್ಟ್ರಾ" ದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೈವೆಸಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ನೀಡುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : February 24, 2026 at 11:44 AM IST
Privacy Display On Galaxy S26 Ultra: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೆಲ ಮಾಹಿತಿಯು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ನಾವು ಬಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶೇರಿಂಗ್ ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಅಥವಾ ನಿಂತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26 ಅಲ್ಟ್ರಾ" ಹೊಸ "ಪ್ರೈವೆಸಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ - ಮಟ್ಟದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋನವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಫೋನ್ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಬದಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಜನರು ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಇದು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ!: ಈಗ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಲವಾರು ಚೀನೀ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ "ಸ್ಪೈ ಸ್ಕ್ರೀನ್" ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಶಿಯೋಮಿ, ವಿವೋ, ಒಪ್ಪೋ ಮುಂತಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆಯೇ ಅಥವಾ BOE ನಂತಹ ಇತರ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಸೋರಿಕೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಅದರ ನಂತರ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸ್ವತಃ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗೌಪ್ಯತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಚೀನೀ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸಹ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಒಪ್ಪೋ, ವಿವೋ ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿಯಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಚೀನೀ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
