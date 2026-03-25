ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ ಫೋನ್​​ನಲ್ಲಿ ಏರ್​ಡ್ರಾಪ್​! ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್-ಐಫೋನ್‌ಗಳ ನಡುವೆ 'ಶೇರಿಂಗ್​' ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ

Samsung Airdrop Feature: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26 ಸೀರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್‌ನ 'ಏರ್‌ಡ್ರಾಪ್' ಹೋಲುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ ಫೋನ್​​ನಲ್ಲಿ ಏರ್​ಡ್ರಾಪ್ (Photo Credit: Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 25, 2026 at 1:14 PM IST

Samsung Airdrop Feature: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಕ್ರೇಜಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್. ಹೌದು, ಈಗ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ ಸಾಧನಗಳ ನಡುವೆ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭ. ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26 ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್‌ನ "ಏರ್‌ಡ್ರಾಪ್" ಹೋಲುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26 ಸೀರಿಸ್​ ಬಳಸುವ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಐಫೋನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಐಫೋನ್‌ಗಳು, ಐಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪ್, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26 ಸೀರಿಸ್​ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇತರ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ "ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10" ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಏರ್‌ಡ್ರಾಪ್ ಶೈಲಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಈ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳ ಗುರಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಬಳಕೆದಾರರ ನಡುವೆ ಫೈಲ್ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದು ಆಯಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಡೆರಹಿತ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ.

Galaxy S26 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಿಂದ ಐಫೋನ್​ಗೆ AirDrop ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸದ ಕಾರಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನುವಲ್​ ಆಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Galaxy S26 ಸೀರಿಸ್​ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೊದಲು..

  • ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನ "Settings"ಗೆ ಹೋಗಿ.
  • "Quick Share" ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ.
  • "Share with Apple devices" ಆನ್ ಮಾಡಿ.
  • ನಂತರ ಇದನ್ನು "Everyone for 10 minutes" ಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ.

ಈಗ iPhone ಬಳಕೆದಾರರು..

  • ನಿಮ್ಮ iPhoneನಲ್ಲಿ "AirDrop" ಆನ್ ಮಾಡಿ.
  • "Everyone for 10 minutes" ಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ.
  • ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಫೈಲ್ ಕಳುಹಿಸಲು ನೀವು Galaxy ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಶೇರ್​ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಫೈಲ್ ಓಪನ್​ ಮಾಡಿ.
  • "Quick Share" ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
  • ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ "iPhone" ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  • iPhone ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು Galaxy ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ವಿಜಿಬಿಲಿಟಿನಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ​, ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಇದನ್ನು ಡಿಫಾಲ್ಟ್​ ಆಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್​ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭದ್ರತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೇರ ಪೀರ್-ಟು-ಪೀರ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಫೈಲ್‌ಗಳು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸರ್ವರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಬದಲು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಧನದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಫೈಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಡೇಟಾ ಲಾಗಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಏಕೀಕರಣವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ತಡೆರಹಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ ಸಾಧನಗಳ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಎರಡರ ಸಹಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್​ ಹೆಚ್ಚು ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೆಂಬಲವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ ಕ್ರಾಸ್-ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಹಂಚಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಬರ್ದಸ್ತ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್​, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಲೆ: ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​ 15ಟಿ ಲಾಂಚ್​

TAGGED:

HOW TO AIRDROP ANDROID TO IPHONE
SAMSUNG AIRDROP FEATURE
GALAXY S26 QUICK SHARE APPLE
SAMSUNG AIRDROP IOS
SAMSUNG AIRDROP FEATURE

