ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 72 AI ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್: ಫೀಚರ್ಸ್, ಬೆಲೆ ಹೀಗಿವೆ..
Samsung Vision AI TV: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್-2026 ವಿಷನ್AI ಟಿವಿ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ RGB, OLED, ನಿಯೋ QLED, ದಿ ಫ್ರೇಮ್, ಮಿನಿ LED ಮತ್ತು UHD ಟಿವಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.
Published : May 27, 2026 at 2:03 PM IST
Samsung Vision AI TV: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಹೊಸ '2026 ವಿಷನ್ AI ಟಿವಿ' ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ RGB, OLED, ನಿಯೋ QLED, ದಿ ಫ್ರೇಮ್, ಮಿನಿ LED ಮತ್ತು UHD ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 72 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಟಿವಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷನ್ AI ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ (VAC) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಸ್ಯಾಮಸಂಗ್ 2026 ವಿಷನ್ AI ಟಿವಿ ಬೆಲೆ: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ RGB ಟಿವಿಗಳ ಬೆಲೆ ₹1,24,990 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. OLED ಟಿವಿಗಳು ₹1,14,990 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದಿ ಫ್ರೇಮ್ ಟಿವಿಯ ಬೆಲೆ ₹56,990 ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿಯೋ QLED ಟಿವಿಗಳು ₹52,990, ಮಿನಿ LED ಟಿವಿಗಳು ₹42,990 ಮತ್ತು UHD ಟಿವಿಗಳು ₹36,990 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಆಫರ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆಯ್ದ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ₹1,02,990 ಮೌಲ್ಯದ ಉಚಿತ ಸೌಂಡ್ಬಾರ್, ₹23,990 ಮೌಲ್ಯದ ಫ್ರೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, 20% ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಸುಲಭ EMI ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ 2026 ವಿಷನ್ AI ಟಿವಿ ಶ್ರೇಣಿಯು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ 2026 ವಿಷನ್ AI ಟಿವಿ ಫೀಚರ್ಸ್: ವಿಷನ್ AI ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ (VAC) ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ AI ಸೇವಾ ವೇದಿಕೆಗಳಾದ ಬಿಕ್ಸ್ಬಿ, ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕೊಪಿಲಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಿದ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ವಿಷನ್ AI ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಏನು ನೋಡಬೇಕು, ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೂರದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. AI ಟಿವಿ ಶ್ರೇಣಿಯು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ನಾದ್ಯಂತ AI-ಆಧಾರಿತ ಮನರಂಜನಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.
AI ಅಪ್ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊ ಲೋ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು AI ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಟೇಲ್, ಡೆಪ್ತ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. AI ಸಾಕರ್ ಮೋಡ್ ಪಂದ್ಯದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. AI ಸೌಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಪ್ರೊ ಡಯ್ಲಾಗ್, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಎಐ ಫೀಚರ್ಸ್: ಹೊಸ ವಿಷನ್ AI ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎದ್ದುಕಾಣುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಶ್ರೇಣಿ. ಬಳಕೆದಾರರ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಣೆಯ ಸುತ್ತುವರಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟಿವಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರೂಮ್ ಲೈಟಿಂಗ್ನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲೋ-ಲೈಟಿಂಗ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ತನ್ನ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ AI-ಪವರ್ಡ್ ಆಡಿಯೊ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ, ಹೆಚ್ಚು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
