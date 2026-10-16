ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು! ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಆರಂಭ!
Quantum Research-Lab IISc Bengaluru: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಐಐಎಸ್ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿದೆ.
Published : October 16, 2026 at 8:21 AM IST
Quantum Research-Lab IISc Bengaluru: ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ (IISc) ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಸರ್ಚ್ (SSIR) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದೇಶದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿವೆ. ಭಾರತದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ (ಚಿಪ್ಸ್) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಐಐಎಸ್ಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಕ್ವಾಂಟಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬ್' (Quantum Research Lab) ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ (CSR) ನಿಧಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಐಐಎಸ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲಿದೆ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಬ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಎಸ್ಎಸ್ಐಆರ್ನ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಈ ಲ್ಯಾಬ್ ಕ್ಯೂಬಿಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್, ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಕ್ವಾಂಟಮ್-ಡಿವೈಸ್ ರಿಲಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಸಿಂಗಲ್-ಫೋಟಾನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಐಐಎಸ್ಸಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 2ಡಿ-ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಧಾರಿತ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಡಿವೈಸ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗೂ ವೇಗ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಡಿನಾಡು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮತ್ತು ಐಐಎಸ್ಸಿಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಐಐಎಸ್ಸಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿ: ಕ್ವಾಂಟಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಐಐಎಸ್ಸಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು. ರಚನಾತ್ಮಕ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ವಿಧಾನವು ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಭಾ ಪೂಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಹಯೋಗವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನಡುವಿನ ಛೇದಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಹೊಸ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು, ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತವೇ ತವರು: ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈತ್ರಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಸರ್ಚ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್, "ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಅಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಐಐಎಸ್ಸಿ ಜೊತೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ದೇಶದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಐಐಎಸ್ಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ. ಗೋವಿಂದನ್ ರಂಗರಾಜನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದ ಇಂತಹ ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಗಳು ಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಈ ಬೆಂಬಲವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಕೇವಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು 'ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ' (ISWDP) ಎಂಬ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವವರು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ನಂತಹ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ವಿಧಾನವು ಐಐಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ವಿಶಾಲವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಭಾ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ತರಗತಿಯ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ನಿಂದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಗಡಿನಾಡು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಂಶೋಧನೆಯವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ. ಮಯಾಂಕ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರು, "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವರೆಗೆ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಐಐಎಸ್ಸಿ-ಎಸ್ಎಸ್ಐಆರ್ ಸಹಯೋಗವು ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಹೂಡಿಕೆಯು ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಡಿನಾಡು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮತ್ತು ಐಐಎಸ್ಸಿಯ ಈ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯು ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
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