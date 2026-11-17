ಬನಾನಾ ಮ್ಯಾನ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್, ಡಿಪಿ-28 ಗನ್ ಸ್ಕಿನ್: ಬಿಜಿಎಂಐ 4.7 ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾ?
BGMI Samay Raina Collaboration: ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಬ್ಯಾಟಲ್ ರಾಯಲ್ ಗೇಮ್ BGMI ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ.
Published : November 17, 2026 at 11:52 AM IST
BGMI Samay Raina Collaboration: ಭಾರತೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ 'ಬ್ಯಾಟಲ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಿಯಾ' (BGMI) ಗೇಮ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಲು ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಇಂಡಿಯಾ (Krafton India) ಮುಂದಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯನಟ ಸಮಯ್ ರೈನಾ (Samay Raina) ಅವರು ಬಿಜಿಎಂಐ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಬಿಜಿಎಂಐ 4.7 ಅಪ್ಡೇಟ್ನ (4.7 Update) ಭಾಗವಾಗಿ ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಅವತಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ-ಥೀಮ್ ಬಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಆಟಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಇವೆಂಟ್ ಜನವರಿ 18, 2027 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಗೇಮ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲು ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಿದೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಆಡಬಹುದು?: ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಸಹಯೋಗದ ಇವೆಂಟ್ ಆರಂಭವಾಗುವ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಮೊದಲೇ ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ 18ರಂದು ವಿಸ್ತೃತ 'ಬಿಜಿಎಂಐ 4.7 ಅಪ್ಡೇಟ್' ಲೈವ್ ಆಗಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ 'ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಬಸ್' (Samay Raina Bus) ಇರಾಂಗಲ್ (Erangel) ಮತ್ತು ಲಿವಿಕ್ (Livik) ಮ್ಯಾಪ್ಗಳ 10 ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಇದು ಥೀಮ್ (Theme) ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ (Classic) ಮೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರ್ಯಾಂಕ್ಡ್ (Ranked) ಮತ್ತು ಅನ್ರ್ಯಾಂಕ್ಡ್ (Unranked) ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 'ಇರಾಂಗಲ್ ಸಬ್ಝೀರೋ' (Erangel Subzero) ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:
- ನವೆಂಬರ್ 18, 2026: ಬಿಜಿಎಂಐ 4.7 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ.
- ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 2026: ಸಮಯ್ ರೈನಾ ವಿಶೇಷ ಇವೆಂಟ್ ಆರಂಭ.
- ಜನವರಿ 18, 2027: ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಇವೆಂಟ್ ಮುಕ್ತಾಯ.
10 ಮಿಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಬಸ್: ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಆಟಗಾರರು ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಿಡಿ-ಥೀಮ್ ಬಸ್ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಸ್ ಬಳಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಿಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತಮಾಷೆಯ ಮಿನಿ-ಆಕ್ಟ್ಗಳು (Funny Mini-acts) ಸಿಗಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಮಿಷನ್ಗಳಿದ್ದು, ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಮುಂದಿನ ಮಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ (ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ).
ಈ ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನು 'ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಿಷನ್' ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರರು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಟೋಕನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಟೋಕನ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಕ್ರೇಜಿ' (CRAZY) ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಮಯ್ ರೈನಾ ವಿಶೇಷ ಐಟಂಗಳು ಮತ್ತು ರಿವಾರ್ಡ್ಗಳು: ಈ ಸಹಯೋಗವು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಗೇಮಿಂಗ್ ಗೇರ್ಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ..
- ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಕ್ರೇಜಿ ಸೆಟ್ (Samay Raina Crazzy Set)
- ಕ್ರೇಜಿ ಸೈರನ್ ಎಮೋಟ್ (Crazzy Siren Emote)
- ವಿಶೇಷ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ (Special Voice Pack)
- ಬನಾನಾ ಮ್ಯಾನ್ (Banana Man)
- ಪಪೆಟ್ ಸ್ಕಿನ್ (Puppet Skin)
- ಪಾರ್ಟಿ ಪಾಪರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಪ್ಯಾಕ್ (Party popper backpack)
- ಕ್ರೇಜಿ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ (Crazzy parachute)
- ಡಿಪಿ-28 ಗನ್ ಸ್ಕಿನ್ (DP-28 gun skin)
ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಆಟಗಾರರು ಬಿಜಿಎಂಐನ ಅಧಿಕೃತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪುಟಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ಕ್ಕೆ ‘ಬಿಜಿಎಂಐ ಏರ್’ ಬಿಡುಗಡೆ: ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮೂಲ ಬ್ಯಾಟಲ್-ರಾಯಲ್ ಗೇಮ್ನ ಹಗುರವಾದ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ 'ಬಿಜಿಎಂಐ ಏರ್' (BGMI Air) ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನೂ ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಬರುವ ಗೇಮ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ಮಿಲಿಯನ್ (1.4 ಕೋಟಿ) ಪ್ರಿ-ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನವೆಂಬರ್ 20 ರಿಂದ 24, 2026 ರವರೆಗೆ ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ 'ಬಿಜಿಎಂಐ ಏರ್'ನ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು (Beta Version) ಆಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಅವರ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಗುರ ಆವೃತ್ತಿ 'ಬಿಜಿಎಂಐ ಏರ್' ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕಾ ನೀಡಿದೆ. ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
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