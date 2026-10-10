ಹಬ್ಬದ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ 30,000 ಒಳಗಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್!!
Best Smartphones Under Rs 30000 : Amazon ಮತ್ತು Flipkart ಹಬ್ಬದ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ 30 ಸಾವಿರ ಒಳಗೆ Realme, Motorola, Nothing, OnePlus ಫೋನ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.
Published : October 10, 2026 at 5:20 PM IST
Best Smartphones Under Rs 30000: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಲ್ಲದರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳು ದಿಢೀರ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದವು. 25 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಫೋನ್ 33-34 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಹಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಟೆನ್ಶನ್ ಬೇಡ. ಹಬ್ಬದ ಸೇಲ್ ಬಂದಿದೆ.
Amazon Great Indian Festival ಮತ್ತು Flipkart Big Billion Days ಎರಡೂ ಸೇಲ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಫರ್ ಇದೆ. 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಿನ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ Realme, OnePlus, Motorola, Samsung, Nothing ನಂತಹ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಜಾಲಾಡಿ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದುಡ್ಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯ ಕೊಡುವ 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Realme P4 Pro 5G - 29,379 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೀಲ್: Flipkart ನಲ್ಲಿ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ Realme P4 Pro 5G ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಸಾಧನದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ Snapdragon 7 Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 80W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 7,000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 6500 nits ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿರುವ 144Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 7.68mm ತೆಳುವಾದ ಬಾಡಿ ಸೇರಿವೆ. ಫೋನ್ 50 MP ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, Sony IMX896 OIS ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 4K ವಿಡಿಯೋವನ್ನು 60 FPS ನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೋನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು 32,999 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು 29,379 ರೂಪಾಯಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
Realme P4 Power 5G ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಯಸುವವರಿಗೆ Realme P4 Power 5G ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು Realme P4 Pro ನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ MediaTek Dimensity 7400 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಪವರ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ 28,974 ರೂಪಾಯಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬೆಲೆ ಇದೆ.
Motorola Edge 70 Fusion ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಕರ್ವ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: Motorola Edge 70 Fusion ಕೂಡ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ 30,999 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ 28,192 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. 144Hz 1.5K ಕರ್ವ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 68W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 7,000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು Snapdragon 7s Gen 4 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಸಾಧನವು 50 MP Sony LYT 710 ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು 13MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ + ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ವಿಷನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 3-ಇನ್-1 ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ.
Nothing Phone (4b) 34,999 ಬದಲು 24,999 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಭಾರೀ ಡೀಲ್: ಇದು ಈ ಸೇಲ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಮೂಲತಃ ಇದು CMF ಫೋನ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ Nothing ಲೈನಪ್ಗೆ ಬಂತು. ಆದರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಜಾಹೀರಾತು ಇಲ್ಲದ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. Snapdragon 6 Gen 4 ಚಿಪ್, 50MP ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 120Hz Super AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಲಾಂಚ್ ಬೆಲೆ 34,999 ಇತ್ತು, ಈಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 24,999 ರೂಪಾಯಿಗೆ 6GB+128GB ಮಾಡೆಲ್ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
OnePlus Nord CE6 Lite 27,249 ರೂಪಾಯಿಗೆ: OnePlus Nord CE6 Lite ಕೂಡ ಈ ಬೆಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ 144 Hz ಸ್ಕ್ರೀನ್, 45W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 7,000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, Dimensity 7400 Apex ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 50MP ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲು 30,999 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ 27,249 ರೂಪಾಯಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇತರ ಗಮನಾರ್ಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ iQOO Z11x, Samsung Galaxy A56 5G, Redmi Note 17 5G, Oppo K14 Plus 5G, Vivo T5x 5G ಮತ್ತು Poco X8 Power 5G ಸೇರಿವೆ.
ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೀಗಿದೆ..
|ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್
|ಹಳೆಯ ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
|ಈಗಿನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
|ವೇರಿಯಂಟ್
|ರಿಯಲ್ಮಿ P4 ಪ್ರೊ 5G
|₹32,999
|₹29,379
|8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್
|ರಿಯಲ್ಮಿ P4 ಪವರ್ 5G
|₹34,999
|₹28,974
|8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್
|ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಫ್ಯೂಷನ್
|₹30,999
|₹28,192
|8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್
|ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (4b)
|₹34,999
|₹24,999
|6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್
|ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ CE6 ಲೈಟ್
|₹30,999
|₹27,249
|8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಫೋನ್ಗಳು ಲಾಂಚ್ ಆಗುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು. ನಂತರ ಇದರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸೇಲ್ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.