ಮೋದಿ ಜೊತೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೋರಿಯಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಫಿ: ಚೀನಾಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಢವಢವ!
Samsung Chief Clicks Selfie With Modi: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೊರಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೀ ಜೇ-ಮ್ಯುಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೀ ಜೇ-ಯೋಂಗ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡರು.
Published : April 22, 2026 at 7:55 AM IST
Samsung Chief Clicks Selfie With Modi: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೀ ಜೇ-ಯೋಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೀ ಜೇ-ಮ್ಯುಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಭೋಜನ ಕೂಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೀ ಜೇ-ಯೋಂಗ್ ಅವರು ಈ ವಿಶೇಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ 'ಫ್ಲಿಪ್7' ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದರು.
ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಚೀನಾದ ಆತಂಕ? ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಚೀನಾ ಜಾಗತಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಈಗ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಅದರ ಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯವು ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಚೀನಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾದರಿಗೆ ಚೀನಾ ಹೆದರುತ್ತಿದೆ:
- ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳ ನಂತರ ಭೂದೃಶ್ಯವು ಬದಲಾಗಿದೆ.
- ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚೀನಾವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.
- ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಚುರುಕುತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.
- 2026 ರವರೆಗೆ ಊಹಿಸಲಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಭಾರತದ PLI (ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಭಾರತದಿಂದ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
- ಈ ಮಾದರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಚೀನಾ ಭಯಪಡುತ್ತದೆ.
- ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾ CEPA ಅನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಿವೆ.
CEPA ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್: ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಸೋಮವಾರ ತಮ್ಮ 'ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ'ವನ್ನು (CEPA) ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸುವತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೀ ಜೇ-ಮ್ಯುಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಒಮ್ಮತವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿ: 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ $27 ಬಿಲಿಯನ್ನಿಂದ $50 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಈ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಹರಿವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು 'ಭಾರತ-ಕೊರಿಯಾ ಹಣಕಾಸು ವೇದಿಕೆ'ಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮೋದಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಯಾರೀ ಲೀ ಜೇ ಯೋಂಗ್: ಲೀ ಜೇ-ಯೋಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'ಜೆ.ವೈ. ಲೀ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 1968 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಅವರ ತಂದೆ ಲೀ ಕುನ್-ಹೀ ಕಂಪನಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ತಂದರು. ನಂತರ ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಲೀ ಜೇ-ಯೋಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಲೀ ಜೇ-ಯೋಂಗ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಸಿಯೋಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕ್ರಮೇಣ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾವ: ಲೀ ಜೇ-ಯೋಂಗ್ ಅವರ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 2022 ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅಂಚನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸವಾಲುಗಳು: ಲೀ ಜೇ-ಯೋಂಗ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಕಾನೂನು ತನಿಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ವಿವಾದಗಳು ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದವು.
ನಾಯಕತ್ವ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: ಲೀ ಜೇ-ಯೋಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಾಯಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅವರು ಬಲವಾದ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. AI, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ಗಳು ಮತ್ತು 5G ನಂತಹ ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ: ಇಂದು ಲೀ ಜೇ-ಯೋಂಗ್ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
