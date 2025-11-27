ETV Bharat / technology

ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ; ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸ್ಸು

Nuri Rocket Launched: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ತನ್ನ ನೂರಿ ರಾಕೆಟ್ ಬಳಸಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾಯಿಸಿತು. ಈ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

SOUTH KOREA SPACE ROCKET NURI KOREA AEROSPACE ADMINISTRATION S KOREA SUCCESSFUL ROCKET LAUNCH
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ (Photo Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 27, 2025 at 11:49 AM IST

2 Min Read
Nuri Rocket Launched: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ತನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ನೂರಿ ರಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತು. 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಆರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಉಡಾವಣೆಯು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೂರು ಹಂತದ ನೂರಿ ರಾಕೆಟ್ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೈಋತ್ಯ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗೋಹುಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉಡಾವಣೆಯಾಯಿತು. ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಾಕೆಟ್ 516 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಗ್ರಹ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉಡಾವಣೆಯ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಸರಿಯಾದ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಉಪಗ್ರಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅರೋರಾ ತರಹದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ವಿಶಾಲ - ಶ್ರೇಣಿಯ ಏರ್‌ಗ್ಲೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ವಿವಿಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಉಪಗ್ರಹವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

12 ಸಣ್ಣ ಘನ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಉಡಾವಣೆ: ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದರೆ ರಾಕೆಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ 12 ಸಣ್ಣ ಘನ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದೆ. ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ವಾತಾವರಣದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಸಮುದ್ರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಇನ್​ಫ್ರಾರೆಡ್​​ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಸೌರ ಕೋಶ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಉಪಕರಣಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಘಟಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಹಿಂದಿನ ಉಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ: ಈ ಉಡಾವಣೆಯು ಮೇ 2023ರ ನಂತರ ನೂರಿ ರಾಕೆಟ್‌ನ ಮೊದಲ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2023ರಲ್ಲಿ ನೂರಿ ರಾಕೆಟ್ 180 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021ರಲ್ಲಿ ನೂರಿಯ ಮೊದಲ ಉಡಾವಣೆಯು ನಕಲಿ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಇರಿಸಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಯಶಸ್ಸು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆ, ಭೂಮಿಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ದೇಶವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ನೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.

