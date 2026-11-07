ಐಫೋನ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರೇ ಎಚ್ಚರ: ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಫೋಟೋ, ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿದೆ ಈ ವೈರಸ್!
Russian Hackers Target Android iPhone: ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾಸಗಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : November 7, 2026 at 8:15 AM IST
Russian Hackers Target Android iPhone: ಜಾಗತಿಕ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೈಕೋಯಾ (Sekoia) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ತನಿಖಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಷ್ಯಾದ ವಿದೇಶಿ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ಎಸ್ವಿಆರ್’ (SVR) ಜೊತೆಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ‘APT29’ ಎಂಬ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಗುಂಪು ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೃಹತ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಈ ದಾಳಿಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು 'ವಾಟರಿಂಗ್ ಹೋಲ್' (Watering Hole) ಎಂಬ ವಿನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾಲಿಶಿಯಸ್ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹುದುಗಿಸಿಟ್ಟು, ಬಳಕೆದಾರರು ಆ ಸೈಟ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಸೈಕೋಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ (JavaScript) ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದಾಗ ಈ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಕೋಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರನ್ನು ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ರಹಸ್ಯ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಒಂದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದರಂತೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ CVE-2026-3910 ಲೋಪದ ಮೂಲಕ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಒಳಗೆ ಮಾಲಿಶಿಯಸ್ ಕೋಡ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಳಸುವ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ನ ಅಡ್ರಿನೊ ಜಿಪಿಯು (Adreno GPU) ಡ್ರೈವರ್ನ CVE-2025-27038 ಲೋಪವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ 'ಸ್ಯಾಂಡ್ಬಾಕ್ಸ್' ಕವಚವನ್ನು ಮುರಿದು ಇಡೀ ಫೋನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಆವೃತ್ತಿ 139 ರಿಂದ 145 ರವರೆಗಿನ (ಆವೃತ್ತಿ 143 ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಬ್ರೌಸರ್ ಬಳಸುವ ಫೋನ್ಗಳು ಈ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿವೆ.
🧵 New report from our #TDR team: #APT29 ran a large-scale watering hole campaign against iOS and Android users via compromised legitimate sites, cloned high-profile sites, and a one-week supply-chain compromise of the Ukrainian analytics tracker Plerdy. https://t.co/ojAXHndAim https://t.co/2GT7edcBaP— Sekoia (@sekoia_io) November 4, 2026
ಡೇಟಾ ಕದಿಯುವ ‘ಆಂಡ್ರೋಸ್ನಿಚ್’ (AndroSnitch) ವೈರಸ್: ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ‘AndroSnitch’ ಎಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೈರಸ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಕುಕೀಸ್ (Cookies), ಸೇವ್ ಮಾಡಲಾದ ಲಾಗಿನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟರಿಯನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಫೋನ್ನ ವೈ-ಫೈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುವ ವೈ-ಫೈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಕದಿಯುತ್ತದೆ.
ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಕುಕೀಸ್ ಮೂಲಕ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಭೀಕರ ಅಪಾಯವಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಈ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಕೋಡ್, ಬಳಕೆದಾರರ ಫೋನ್ ಏನಾದರೂ 'ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S25 ಆಲ್ಟ್ರಾ' (Samsung Galaxy S25 Ultra) ಎಂದು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ತಪ್ಪದ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕಾಟ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನೂ ಸಹ ರಷ್ಯಾ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಐಫೋನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅವರು ‘ಡಾರ್ಕ್ಸ್ವೋರ್ಡ್’ (DarkSword) ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಯಿಟ್ ಚೈನ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಐಓಎಸ್ 16 ರಿಂದ ಐಓಎಸ್ 17.4 ವರೆಗಿನ ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ಬ್ರೌಸರ್ ಕುಕೀಸ್ ಕದ್ದಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ iOS 18.5 ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕದ್ದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಸೈಕೋಯಾ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳು:
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್: ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (OS) ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ.
ಅನಾಮಧೇಯ ಲಿಂಕ್ಗಳು: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಪರಿಚಿತ ಹಾಗೂ ಶಂಕಾಸ್ಪದ ವೆಬ್ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಲಾಗ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ: ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಸದ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೈನ್ ಔಟ್ (Sign out) ಆಗಿ.
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