ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ರಷ್ಯಾ: ಮೆಟಾದ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್​ನ ಆರೋಪವೇನು?

Russia Bans WhatsApp: ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಗದ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ತ್ವರಿತ ಸಂದೇಶ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಸಹ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ರಷ್ಯಾ (Photo Credit: Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 12, 2026 at 1:28 PM IST

Russia Bans WhatsApp: 21ನೇ ಶತಮಾನವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗ. ಈ ಮಹಾನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನಾಯಕ ಅಮೆರಿಕ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಚೀನಾ. ಈಗ ರಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಒಂದು ಝಲಕ್​ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಮೆಟಾ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಒಡೆತನದ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ವಕ್ತಾರರು, ರಷ್ಯಾದ ಈ ಕ್ರಮವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಾಗದ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ವಿಶಾಲ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಗಾದರೆ, ರಷ್ಯಾ ಚೀನಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಚೀನಾ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು ಬೀಜಿಂಗ್‌ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸವಾಲನ್ನು ಕೂಡಾ ಒಡ್ಡಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಾಸ್ಕೋ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ "MAX" ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಷ್ಯಾದ ಮಾಧ್ಯಮವು ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಆಧಾರರಹಿತ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಣ್ಗಾವಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನತ್ತ ತಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಹೇಳಿದೆ. "ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿಡಲು ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.

ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ: ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ವಕ್ತಾರ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಪೆಸ್ಕೋವ್ ರಾಜ್ಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ TASS ಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಮರಳುವಿಕೆಯು ರಷ್ಯಾದ ಕಾನೂನುಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮೆಟಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದರೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಅಚಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಸ್‌ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಷ್ಯಾದ ಸಂವಹನ ನಿಯಂತ್ರಕ ರೋಸ್ಕೊಮ್ನಾಡ್ಜೋರ್ ತನ್ನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಿಂದ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂದೇಶ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆಪಲ್​ಗೂ ತಟ್ಟಲಿದೆ ಬಿಸಿ: ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್‌ನಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಸಂದೇಶ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕರೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ರಷ್ಯಾ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ವೇದಿಕೆಗಳು ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಆಪಲ್‌ನ ವಿಡಿಯೋ-ಕಾಲ್ಸ್​ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಫೇಸ್‌ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್‌ನ ರಷ್ಯಾ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪಾವೆಲ್ ಡುರೊವ್, ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳ ಗುಂಪುಗಳು ರಷ್ಯಾ ದೇಶೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ಬಂಧವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

