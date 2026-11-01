ಕೇಂದ್ರ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ಸಿಇಎಸ್ಎಲ್ ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆ: ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸ್ವಂತ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭರ್ಜರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್!
Rural EV Revolution: ಕೇಂದ್ರ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಿಇಎಸ್ಎಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ.
Published : November 1, 2026 at 11:47 AM IST
Rural EV Revolution: ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ (EV) ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯವು (MoPR) ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ (ಬದಲಾವಣೆ) ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರಮುಖ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (CESL) ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಈ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಇಡೀ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿಇಎಸ್ಎಲ್ (CESL) ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ತಿಳುವಳಿಕಾ ಒಪ್ಪಂದದ (MoU) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಸಚಿವಾಲಯವು ಸ್ಥಳಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಿಇಎಸ್ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸ್ಥಳದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಬೇಡಿಕೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆ, ಉಪಕರಣಗಳ ಪೂರೈಕೆ, ಸ್ಥಾಪನೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರಂತರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ (Maintenance) ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಲಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: ಈ ನೂತನ ಯೋಜನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಆಗುವ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ (Unit) ವಿದ್ಯುತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ 10 x 10 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸಣ್ಣ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಬರಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 20 x 25 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ದೊಡ್ಡ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಇದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1.20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ನಿರಂತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವ: ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಸ್ವಂತ ಆದಾಯವನ್ನು (Own Source of Revenue) ಹಳ್ಳಿಗಳ ಆಂತರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪಂಚಾಯತ್ ಭವನಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ, ರಸ್ತೆ ದೀಪಗಳ (Streetlights) ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಇವಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದ್ವಿಚಕ್ರ, ತ್ರಿಚಕ್ರ, ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಿದೆ. ಕೇವಲ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಇವಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಧಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು (Carbon Emissions) ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಕ್ತ ಸುಸ್ಥಿರ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇದು ಭದ್ರ ತಳಹದಿ ಹಾಕಿಕೊಡಲಿದೆ.
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