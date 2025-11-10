ದಿನ ಕೋಟಿ ರೂ. ವಂಚನೆ, ಹಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ: ಸಜ್ಜನರ್
CP Sajjanar: ಪ್ರತಿದಿನ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಣವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಎಂದು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಕುರಿತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯಕ್ತರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 10, 2025 at 8:36 AM IST
CP Sajjanar: ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ವಿ.ಸಿ. ಸಜ್ಜನರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಅಮಾಯಕರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ದುರಾಸೆ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತ ಸಜ್ಜನರ್ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ (ಡಿಜಿಪಿ) ಬಿ. ಶಿವಧರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ "ಜಾಗ್ರತ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಹೈದರಾಬಾದ್" (ಜಾಗೃತ ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೈದರಾಬಾದ್) ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ಹೌದು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದಂದು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಡಿಜಿಪಿ ಶಿವಧರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಿಪಿ ಸಜ್ಜನರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳ ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಜನರು ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಿಪಿ ಸಜ್ಜನರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವಂಚನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ 1930ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ತೆಲಂಗಾಣದಾದ್ಯಂತ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಂದ 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಪಿ ಸಜ್ಜನರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ "ಜಾಗ್ರತ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಹೈದರಾಬಾದ್" ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಕರೆಗಳು, ಲಿಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಯಾರೊಂದಿಗೂ OTP ಗಳು, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರು 'ಸೈಬರ್ ಸಿಂಭಾ' ಲೋಗೋ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಸ್ವಯಂ ಜಾಗೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅವರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತೆಲಂಗಾಣದಾದ್ಯಂತ ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಜಿಪಿ ಶಿವಧರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧವು ಸರಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಗಂಭೀರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂವಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪರಾಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳು ಸಂಪತ್ತು, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬಲಿಪಶುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಜಿಪಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮಹಿಳೆಯರು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು 'ಸೈಬರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್' ಅನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಯುವಕರು, ನಿವೃತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 10 ಜನರಿಗೆ, ಆ 10 ಜನರು 20 ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ.. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಳುವಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಂಚನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಾಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ 'ಸೈಬರ್ ಸಿಂಭಾ' ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಬಳಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಜ್ಜನರ್ 'ಸೈಬರ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ'ಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು.
