Royal Enfiled Flying Flea C6 EV: ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ.

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 8, 2026 at 1:57 PM IST

Royal Enfiled Flying Flea C6 EV: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಹೆಸರು ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್. ಈಗ ಆ ಕಂಪನಿಯೇ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾಲಿತ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿರುವ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ 125 ವರ್ಷಗಳ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ C6 ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಕೇವಲ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲ.. ಇದು ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಧಾರವು ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದರ ವರ್ಗದೊಳಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕಾಂಪಾಕ್ಟ್​ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮಾಡರ್ನ್​ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಟಚ್​ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬೈಕ್‌ಗೆ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ EICMA 2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಶೈಲಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿರ್ಡರ್ ಫೋರ್ಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಅಪರೂಪದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಂಟೇಜ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಮೊನೊ-ಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಒದಗಿಸುವಿಕೆಯು ಬೈಕ್ ಆಧುನಿಕ ರೈಡಿಂಗ್​ ಕಂಪರ್ಟ್​ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ರೆಟ್ರೊ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ರೌಂಡ್​ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು, ಸಿಂಪಲ್​ ಬಾಡಿ ಲೈನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್​ ಸ್ಟೈಲ್​ ಒಂದು ಟೈಮ್​ಲೆಸ್​ ಫೀಲ್​ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹೊರಭಾಗದ ಕೆಳಗೆ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಎರ್ಗೊನಾಮಿಕ್ಸ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏರಿಯಾ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಸೀಟಿಂಗ್​ ಪೊಜಿಷನ್​ನಿಂದ ರೈಡರ್​ಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್​ ಫೀಲಿಂಗ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ 3.91 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ 15.4 kW ಮತ್ತು 60 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಸರಿಸುಮಾರು 150-200cc ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾಲಿತ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈಲೇಜ್​ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಬೈಕ್ ಸಿಂಗಲ್​ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 154 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ರೇಂಜ್​ ಆಗಿದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. 3.5-ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕನ್ಸೋಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾದ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ರಿಮೋಟ್ ಲಾಕ್/ಅನ್‌ಲಾಕ್, 'ಸ್ಟೆಲ್ತ್' ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್​ ಅಸಿಸ್ಟ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈ ಬೈಕನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಕೀಲೆಸ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ನಂತಹ ಫೀಚರ್​ಗಳು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅಲರ್ಟ್ಸ್​, ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್​ ಫುಟ್‌ಪೆಗ್ಸ್​ ಮತ್ತು ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ರಿಯರ್​ ಸೀಟಿನಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ದೈನಂದಿನ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಬೈಕ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ಲೀನ್-ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ABS ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಇದು ಇಕೋ, ರೇನ್, ಟೂರ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸವಾರಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ರೀಜನರೇಟಿವ್​ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉಳಿತಾಯವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

