ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಲಗ್ಗೆ: ಬ್ಯಾಟರಿ, ಮೈಲೇಜ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?
Royal Enfiled Flying Flea C6 EV: ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : April 8, 2026 at 1:57 PM IST
Royal Enfiled Flying Flea C6 EV: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಹೆಸರು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್. ಈಗ ಆ ಕಂಪನಿಯೇ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾಲಿತ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿರುವ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ 125 ವರ್ಷಗಳ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ C6 ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಕೇವಲ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲ.. ಇದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಧಾರವು ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದರ ವರ್ಗದೊಳಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕಾಂಪಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮಾಡರ್ನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟಚ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬೈಕ್ಗೆ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ EICMA 2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಶೈಲಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿರ್ಡರ್ ಫೋರ್ಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಅಪರೂಪದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಂಟೇಜ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಮೊನೊ-ಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಒದಗಿಸುವಿಕೆಯು ಬೈಕ್ ಆಧುನಿಕ ರೈಡಿಂಗ್ ಕಂಪರ್ಟ್ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ರೆಟ್ರೊ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ರೌಂಡ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು, ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಡಿ ಲೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಫೀಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹೊರಭಾಗದ ಕೆಳಗೆ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಎರ್ಗೊನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏರಿಯಾ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಸೀಟಿಂಗ್ ಪೊಜಿಷನ್ನಿಂದ ರೈಡರ್ಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ 3.91 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ 15.4 kW ಮತ್ತು 60 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಸರಿಸುಮಾರು 150-200cc ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾಲಿತ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಬೈಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 154 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. 3.5-ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕನ್ಸೋಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾದ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ರಿಮೋಟ್ ಲಾಕ್/ಅನ್ಲಾಕ್, 'ಸ್ಟೆಲ್ತ್' ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈ ಬೈಕನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಕೀಲೆಸ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಲರ್ಟ್ಸ್, ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಫುಟ್ಪೆಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ರಿಯರ್ ಸೀಟಿನಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ದೈನಂದಿನ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಬೈಕ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ಲೀನ್-ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ABS ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಇದು ಇಕೋ, ರೇನ್, ಟೂರ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸವಾರಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉಳಿತಾಯವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದಿ: ಚಂದ್ರನ ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿ ಕಡೆಗೆ ಮುಖಮಾಡಿದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು; ಆ ನಾಲ್ವರು ವಾಪಾಸ್ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?