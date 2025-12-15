ETV Bharat / technology

ಜಪಾನ್ ಬೈಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್; ಕಸ್ಟಮ್ ಬೈಕ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಕಂಪನಿ

Yokohama Hot Rod Custom Show: ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 33ನೇ ಯೊಕೊಹಾಮಾ ಹಾಟ್ ರಾಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಶೋ 2025ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಕಸ್ಟಮ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ROYAL ENFIELD VITA ROYAL ENFIELD CAROLINA REAPER ROYAL ENFIELD BIKES JAPAN
ಜಪಾನ್ ಬೈಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ (Royal Enfield @Royal Enfield)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 15, 2025 at 11:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

2025 Yokohama Hot Rod Custom Show: ಬೈಕ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಟೋ ಶೋನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎರಡು ಹೊಸ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2025ರ ಯೊಕೊಹಾಮಾ ಹಾಟ್ ರಾಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್, ವೀಟಾ ಮತ್ತು ಕೆರೊಲಿನಾ ರೀಪರ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಕಸ್ಟಮ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಒನ್-ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡ್‌ಗಳು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ಮತ್ತು ಗೆರಿಲ್ಲಾ 450 ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಜಾಗತಿಕ ಕಸ್ಟಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಜಪಾನೀಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ VITA ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಶಿಗಾ ಪ್ರಿಫೆಕ್ಚರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕಸ್ಟಮ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಾದ ಕಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಝೋನ್‌ನ ಯುಯಿಚಿ ಯೋಶಿಜಾವಾ ಮತ್ತು ಯೋಶಿಕಾಜು ಉಯೆಡಾ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕಸ್ಟಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.

ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650: ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ VITA ಅನ್ನು ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650ರ ಟ್ವಿನ್​ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಮಿಷನ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಬೈಕ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬೈಕ್‌ನ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ ಹಾರ್ಡ್‌ಟೈಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ರೇಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಗಿರ್ಡರ್ ಫೋರ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಆಧುನಿಕ 26-ಇಂಚಿನ ವ್ಹೀಲ್​ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಿನಿಶ್ ಬೈಕ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವೀಟಾದ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಟ್ವಿನ್​-ಎಂಜಿನ್. ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ರಿಂದ ಎರಡು 648 ಸಿಸಿ ಸಮಾನಾಂತರ-ಅವಳಿ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂಭಾಗದ ಎಂಜಿನ್‌ನ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್‌ಶಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮ್-ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಬಳಸಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗೇರ್ ಮತ್ತು ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಎಂಜಿನ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಮೋಟಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಡ್ರೈವ್‌ಟ್ರೇನ್‌ಗೆ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಡ್ಯುಯಲ್-ಎಂಜಿನ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಸ್ಟಮ್ ಫ್ರೇಮ್‌ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಪೋಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನ ಕೆರೊಲಿನಾ ರೀಪರ್ ಗೆರಿಲ್ಲಾ 450 ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಬೈಕ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸವು ರೆಟ್ರೊ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ನೋಟವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೇಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 1970ರ ದಶಕದ ರೇಸ್ ಕಾರುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಕಸ್ಟಮ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಟೋಶಿಯುಕಿ ಒಸಾವಾ ನೇತೃತ್ವದ ಟೋಕಿಯೊ ಮೂಲದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವಾದ ಚೀತಾ ಕಸ್ಟಮ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ರಚಿಸಿದೆ. ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಫ್ಲಾಟ್-ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಪ್ರೇರಿತ ವಿನ್ಯಾಸ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಡರ್ಟ್-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೇಸರ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಕೆರೊಲಿನಾ ರೀಪರ್ ಕನಿಷ್ಠ ಬಾಡಿವರ್ಕ್, ಸ್ಲಿಮ್ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಸೈಡ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಹಿಂಭಾಗದ ವಿಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೈ-ಮೌಂಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್, ಅಗಲವಾದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಬಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಟ್-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೈಲಿಯ ವ್ಹೀಲ್ಸ್​ ಅದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿಲೂಯೆಟ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಡಿಸೈನ್​ ಗೆರಿಲ್ಲಾ 450 ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನ ಮೂಲ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

450 ಸಿಸಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಗೆರಿಲ್ಲಾ 450 ರಿಂದ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್​ ಫೌಂಡೇಷನ್​​​ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕದ 6500 ಕೆಜಿ ಉಪಗ್ರಹದ ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಡೇಟ್​ ಮುಂದೂಡಿಕೆ: ಇಸ್ರೋ ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಹೀಗಿದೆ

TAGGED:

ROYAL ENFIELD VITA
ROYAL ENFIELD CAROLINA REAPER
ROYAL ENFIELD BIKES
JAPAN
2025 YOKOHAMA HOT ROD CUSTOM SHOW

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.