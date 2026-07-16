ದೇಶ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕೇವಲ 25 ಬೈಕಗಳು: ಇದು ರೇರ್ ಪೀಸ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್, ಅದೃಷ್ಟವಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಬಹುದು!
Shotgun 650 X Rough Crafts: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದೆ. ತನ್ನ ಶಾಟ್ಗನ್ 650 ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ವರ್ಸನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : July 16, 2026 at 12:13 PM IST
Shotgun 650 X Rough Crafts: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಶಾಟ್ಗನ್ 650 ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೈಕ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲರ್ ಥೀಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ - ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹5.75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕೇವಲ 100 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೇವಲ 25 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗ್ರಾಹಕರ ಬೈಕ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೇರ್ ಪೀಸ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಿಮ್ಮದಾಗಬಹುದು.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಸ್ಟಮ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ತಯಾರಕರಾದ ರಫ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಅದರ ಕಸ್ಟಮ್ ಬೈಕ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಫ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಶಾಟ್ಗನ್ 650ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ದಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ 'ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ರಾಯಲ್' ಕಸ್ಟಮ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್, ಇದನ್ನು ಮೊದಲು 2025ರ EICMA ಮೋಟಾರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. 2025ರ ಮೋಟೋವರ್ಸ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಅದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಅದೇ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಈ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೈಕ್ನ ನೋಂದಣಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 30 ರಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸೀಮಿತ ಲಭ್ಯತೆ ನೀಡಿದರೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗ್ರಾಹಕರು ಬೇಗನೆ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರೀದಿದಾರರು ಜುಲೈ 15 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 30ರ ನಡುವೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾರಾಟದ ದಿನದಂದು ತಮ್ಮ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 25 ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಶಾಟ್ಗನ್ 650 x ರಫ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಸೈನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಾಟ್ಗನ್ 650 x ರಫ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯು ಗ್ಲೋಸ್ ಜೆಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿನಿಶ್ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಡಿಟೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇ ಆ್ಯಕ್ಸಿಂಟ್ಸ್ನಿಂದ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣದ ಯೋಜನೆ ಬೈಕ್ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಇದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು, ಕಂಪನಿಯು ಕಾಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಸ್ ಸಹಯೋಗ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೀರಿಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾರ್ - ಎಂಡ್ ಮಿರರ್ಸ್, ಕ್ವಿಲ್ಟೆಡ್ ಲೆದರ್ ಸೀಟ್, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್-ಕಟ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್-ಫಿನಿಷ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ಗಳಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಶಾಟ್ಗನ್ 650ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೈಕ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಶಾಟ್ಗನ್ 650 ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಅದೇ 648cc ಪ್ಯಾರಲಲ್ - ಟ್ವಿನ್ ಎಂಜಿನ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಟ್ಗನ್ 650 ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
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