ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನಿಂದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ 'ಶಾಟ್ಗನ್ 650' ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ: ಕೇವಲ 25 ಬೈಕ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ!
Royal Enfield Shotgun 650 Rough Crafts: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬೈಕ್ನ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದ ತೆರೆಯಲಿದೆ.
Published : July 27, 2026 at 8:11 AM IST
Royal Enfield Shotgun 650 Rough Crafts: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಸ್ಟಮ್ ಬೈಕ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದೆ. 'ಶಾಟ್ಗನ್ 650 ರಫ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಈ ಮಾದರಿ ಕೇವಲ 25 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹5.75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರಾಟ ವಿಂಡೋ ಜುಲೈ 27ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಜುಲೈ 30ರ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ವಿಂಟೇಜ್ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕಸ್ಟಮ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಭವ್ಯವಾದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಶೇಷ ಬೈಕನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮುಂಗಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಖರೀದಿದಾರರು ತಕ್ಷಣವೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಜುಲೈ 27ರಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಬುಕಿಂಗ್ ವೇಳೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ನಿಮ್ಮದಾಯಿತು ಅಂತಾ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಬೈಕು ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಶಾಟ್ಗನ್ 650 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಖರೀದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 'ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ' (First-come, first-served) ಎಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬುಕಿಂಗ್ ಟೋಕನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೊತ್ತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಿ. ಈ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ವೇಗವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ರಫ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್, ವಿಶಿಷ್ಟ ಡಿಸೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್: ರಫ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ನ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಯೆ ಈ ಅದ್ಭುತ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್-ಆ್ಯಂಡ್-ಗೋಲ್ಡ್ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ CNC-ಯಂತ್ರದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ ಹಿಡಿತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಂಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಬೈಕನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 25 ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಗ್ರಾಹಕರ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.
ಶಾಟ್ಗನ್ 650 ರಫ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಬೆಲೆ: ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದು. ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಾಲುದಾರರ ಮೂಲಕ ಮಾಸಿಕ EMI ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ.5,75,005 (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ).
ಡೆಲಿವರಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ವಿವರಗಳು: ಬುಕಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಮುಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿತರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾಲೀಕರು ಬೈಕ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ರಫ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೈಕ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಬೈಕಿಂಗ್ ಸಮುದಾಯದೊಳಗೆ ಐಕಾನಿಕ್ ಆಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾರಿ ನೀವು ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮುಂಬರುವ ಅಧಿಕೃತ ಪರಿಕರಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಎದುರು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಕಲಾಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ಶೈಲಿಯ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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