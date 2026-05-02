"ಡುಗು-ಡುಗು" ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಫಿದಾ ಆದ ಜನ!; ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟ ದಾಖಲಿಸಿದ ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ !

Royal Enfield Sales Report: ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಕ್​ಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

"ಡುಗು-ಡುಗು" ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಫಿದಾ ಆದ ಜನರು (Photo Credit: Royal Enfield)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 2, 2026 at 3:30 PM IST

Royal Enfield Sales Report: ಬುಲೆಟ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ "ಡುಗು-ಡುಗು" ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಯುವಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಉತ್ಸಾಹದ ಉಬ್ಬರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯುತ ಘರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ನೋಟದಿಂದ, ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ (FY 2026-27) ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ದೈತ್ಯ ಅಸಾಧಾರಣ ಆವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ 113,000 ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಬರೆಯಿತು. ಈ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಕ್ರೇಜ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ 2026-27 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಒಟ್ಟು 113,164 ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ (ಏಪ್ರಿಲ್ 2025) ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಕೇವಲ 86,559 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಅದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 31 ರಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿನ ಈ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯು ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಗಾಧ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಅಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟವು ಕೇವಲ 104,129 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ 1.13 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟವು 76,002 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು ಈಗ 37% ರಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಜನರು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ನೋಟ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಘರ್ಜನೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 100,000 ಯುನಿಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಾಟುವುದು ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ.

ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟವು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ರಫ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ 9,035 ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶವು 10,557 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು, ಇದು ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 14% ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟವು ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಆವೇಗವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 450 ಸಿಸಿ ಮತ್ತು 650 ಸಿಸಿ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಿಮಾಲಯನ್ 450 ನಂತರ ಹೊಸ ಸಾಹಸ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಂಟರ್‌ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳು ಗಳಿಸಿದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಲು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ (250 ಸಿಸಿ–750 ಸಿಸಿ) ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಡಿಪಾಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ನಿಂದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್.

ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ 2026-27 ವರ್ಷವು ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ವರ್ಷವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್​ (E85) ಆವೃತ್ತಿಯಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.

