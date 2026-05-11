ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಡುಗು - ಡುಗು ಸದ್ದು: ಪೆರಾರಿ ಹಿಂದಕ್ಕಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್!!
Global Auto Brand Rankings: ಜಾಗತಿಕ ಆಟೋ ಬ್ರಾಂಡ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 11, 2026 at 2:32 PM IST
Global Auto Brand Rankings: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ "ಬುಲೆಟ್" ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಘರ್ಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಈ ಭಾರತೀಯ ದೈತ್ಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರುಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾದ ಹೆಸರು ಫೆರಾರಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಮೂಲಕ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಭಾವ, ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆ, ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಬ್ರಾಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
2026ರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ 100 ರಲ್ಲಿ 88.6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಗ್ರ ಮೂರು ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿನ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿ ಟೊಯೋಟಾ 92.5 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಜರ್ಮನ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ BMW 88.9 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೃಹತ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೂ ಆಗಿದೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ಶ್ರೇಯಾಂಕವಲ್ಲ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಭಾವದ ಪ್ರಬಲ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಯುರೋಪಿಯನ್, ಅಮೇರಿಕನ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ, ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೆಟ್ರೊ ವಿನ್ಯಾಸ, ದೃಢವಾದ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು "ಶುದ್ಧ ಸವಾರಿ ಅನುಭವ" ಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾದ ಚಿತ್ರಣದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಬುಲೆಟ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು, ಸಾಹಸ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 450 ಸೀರಿಸ್ ಅದರ ಜಾಗತಿಕ ವಿಸ್ತರಣಾ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಗತಿಕ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹಾರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.
ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೀರಿ, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈಗ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು, ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಕಂಪನಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಕರಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತನ್ನ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಉನ್ನತ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂಬುದು ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರುಗಳ ಐಕಾನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಫೆರಾರಿ ಈ ಬಾರಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಜರ್ಮನ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರು ದೈತ್ಯ ಪೋರ್ಷೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಸಹ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಓದಿ: ICAT ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ Ola S1 X+: ಭಾರತ್ ಸೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು!