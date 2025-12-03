ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬೈಕ್ ಮಾರಾಟ! ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್
Royal Enfield Sales Report: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
Published : December 3, 2025 at 3:10 PM IST
Royal Enfield Sales Report: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರು ಈ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,00,670 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಇದು ಕಂಪನಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 90,405 ಯುನಿಟ್ಗಳು ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೆ, 10,265 ಯುನಿಟ್ಗಳು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು.
ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಬಲವಾದ ದೇಶಿಯ ಮಾರಾಟವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 2024ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನವೆಂಬರ್ 2025ರ ಮಾರಾಟವು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 82,257 ವಾಹನಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟವು 18,413 ಯುನಿಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ವಿಭಾಗ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಮತ್ತು ಹಂಟರ್ 350 ನಂತಹ ಬೈಕ್ಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಬೈಕ್ಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿವೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19,051 ವಾಹನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ (ಒಟ್ಟು 90,312 ಯೂನಿಟ್ಗಳು). ಆದರೆ 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ 650 ಸಿಸಿ ಟ್ವಿನ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು) ಬೈಕ್ಗಳ ಮಾರಾಟವು 638 ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವು ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ (ಒಟ್ಟು 1,24,951 ಯುನಿಟ್ಗಳು). ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟವು 24,281 ಯುನಿಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಶೇ. 19.43 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ದೇಶಿಯ ಮಾರಾಟವು ಶೇ. 22.63 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಪ್ರಭಾವ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ದೀಪಾವಳಿಯಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು GST ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿಗಳ ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಕುಸಿತವು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ರಫ್ತು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಕೇವಲ 8,107 ವಾಹನಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅವು 10,265 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿವೆ. ಇದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 26.62 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ 650 ಮತ್ತು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಜಿಟಿ 650 ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
