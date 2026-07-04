ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಘರ್ಜಿಸಿದ ಬುಲೆಟ್! ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರಾಟ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Royal Enfield Sales Report 2026: ಜೂನ್ ತಿಂಗಳದ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಶೇಕಡಾ 27 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : July 4, 2026 at 12:36 PM IST
Royal Enfield Sales Report 2026: ದೇಶೀಯ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಗ್ರಾಹಕರ ಒಲವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರಾಟ ವರದಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವುಗಳ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸವಾರಿ ಅನುಭವದಿಂದಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು ಯುವಜನರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,14,032 ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ 89,540 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾರಾಟವು ಶೇಕಡಾ 27 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಒಟ್ಟು 114,032 ಯುನಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 102,930 ಯುನಿಟ್ಗಳು ಭಾರತದೊಳಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 76,957 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಶೇಕಡಾ 34 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಗಳು, ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಡೀಲರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ 12,583 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದರೂ ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇವಲ 11,102 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿತು. ಇದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಗಣನೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಈ ಕುಸಿತವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರಾಟವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ 2026-27 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬಲವಾದ ಮಾರಾಟದ ಆವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 3,30,427 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 2,65,528 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು 24% ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವು 301,174 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ 32% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳು ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಡೀಲರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ರಫ್ತುಗಳು 20% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಒಟ್ಟು 29,253 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿವೆ.
ಜೂನ್ 2026 ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ C6 ನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಹೊಸ 'ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ' ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮವು ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
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