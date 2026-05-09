ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಒಡಿಸ್ಸಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓಪನ್! ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
Royal Enfield Himalayan Odyssey Registrations: ಜೂನ್ 25ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ 22ನೇ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಒಡಿಸ್ಸಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : May 9, 2026 at 1:45 PM IST
Royal Enfield Himalayan Odyssey Registrations: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಒಡಿಸ್ಸಿಯ 22ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಸವಾರಿಯು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ 125ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಲಿದೆ. 2026 ಆವೃತ್ತಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈಗ ಲೈವ್ ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ಸವಾರಿ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಗಗಳು, ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವಗಳು: 2026ಕ್ಕೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಒಡಿಸ್ಸಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ಒರಿಜಿನಲ್ ಒಡಿಸ್ಸಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ನುಬ್ರಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಗವು ಲಡಾಖ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ಸವಾರಿ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಯಾಣ: ಹಿಮಾಲಯನ್ ಒಡಿಸ್ಸಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಮುಖ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 25 ರಿಂದ ಜುಲೈ 10ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ 16 ದಿನಗಳ ಸವಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಝನ್ಸ್ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ನಾದ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ದೂರದ ಪ್ರವಾಸ, ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಗುಂಪು ಸವಾರಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಒಡಿಸ್ಸಿ ಅನುಭವದ ಶುದ್ಧ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 26 ರಿಂದ ಜುಲೈ 5, 2026 ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಒಡಿಸ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಚ್ಚಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಸಾಹಸವನ್ನು ಬಯಸುವ ಸವಾರರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲಿತ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸೀಮಿತ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್-ಕ್ಯಾರೀಡ್ ಗೇರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೂರದ ಪರ್ವತ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮತ್ತು ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ನುಬ್ರಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಜೂನ್ 29 ರಿಂದ ಜುಲೈ 5ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಲೇಹ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳು ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳು, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸುವ ಸವಾರರಿಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಒಡಿಸ್ಸಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ದಂಡಯಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. 2,200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಈ ಮಾರ್ಗವು ಖಾರ್ದುಂಗ್ ಲಾ ಮತ್ತು ಉಮ್ಲಿಂಗ್ ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಮೋಟಾರು ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸವಾಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸವಾರರು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ #LeaveEveryPlaceBetter ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಏಕ-ಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಯಾಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವತ್ತ ಕಂಪನಿಯು ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಮೊದಲು ಹಿಂದಿನ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಒಡಿಸ್ಸಿ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಇದು ದಂಡಯಾತ್ರೆಯ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಬಹು ಸವಾರಿ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನ ಮೇಲೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಒಡಿಸ್ಸಿ 2026 ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಾಹಸ ಸವಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅನೇಕ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
