ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಒನ್ ರೈಡ್ 2026: ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 20ರಂದು 60 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ರೈಡ್! ಥೀಮ್ ಏನು?
Royal Enfield One Ride 2026: ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಥೀಮ್ವೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 20ರಂದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಒನ್ ರೈಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು 60 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Published : August 31, 2026 at 11:28 AM IST
Royal Enfield One Ride 2026: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ 125ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಒನ್ ರೈಡ್ 2026 ಅನ್ನು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 20ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 1,600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈಡ್ಗಳು ಒಂದೇ ದಿನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹಿಮಾಲಯದ ಹಿಮ ಚಿರತೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈ, ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್, ಸಾವೊ ಪಾಲೊ ಮತ್ತು ಸಿಡ್ನಿಯಂತಹ ನಗರಗಳ ಸವಾರರು ಒಂದೇ ದಿನ ವಿವಿಧ ಸಮಯ, ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ಸವಾರನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ: ಈ ಬಾರಿಯ ಒನ್ ರೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಸವಾರನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಚಿರತೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಿತ್ ಧರ್ ಜಯಾಲ್ ಅವರು ಹಿಮಾಲಯವು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸಮುದಾಯದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸವಾರರಿಗೆ ಇದು ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾದರೆ ಹಿಮ ಚಿರತೆಗೆ ಇದು ಮನೆ ಇದ್ದಂತೆ. 125 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾರರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ರೈಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಒನ್ ರೈಡ್ 2026 ವಿವರ
|ವಿವರ
|ಮಾಹಿತಿ
|ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
|ಒನ್ ರೈಡ್ 2026
|ದಿನಾಂಕ
|ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 20, 2026
|ಸಂದರ್ಭ
|ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ 125ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ
|ಒಟ್ಟು ರೈಡ್ಗಳು
|1,600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
|ದೇಶಗಳು
|60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು
|ನಗರಗಳು
|ಮುಂಬೈ, ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್, ಸಾವೊ ಪಾಲೊ, ಸಿಡ್ನಿ ಸೇರಿ ಹಲವು
|ಉದ್ದೇಶ
|ಹಿಮ ಚಿರತೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ
|ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಚಿರತೆ ಸಂಖ್ಯೆ
|718
|ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
|10,500+ ಚದರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್
|ನೇರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
|53 ಚದರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್
|ರಾಜ್ಯಗಳು
|ಹಿಮಾಚಲ, ಲಡಾಖ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ
ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತು ಹಿಮ ಚಿರತೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವ: ಹಿಮಾಲಯವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಸವಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಮ ಚಿರತೆಯು ಎತ್ತರದ ಹಿಮಾಲಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 718 ಹಿಮ ಚಿರತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಿಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಲಡಾಖ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್, ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
10,500 ಚದರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ: ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ 10,500 ಚದರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, 53 ಚದರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಸಮುದಾಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಒನ್ ರೈಡ್ ಕೊಡುಗೆಯು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿರದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
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