ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮೋಟೋವರ್ಸ್ 2026 ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ! ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸಂಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಜೊತೆ ಮನರಂಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು!!
Royal Enfield Motoverse 2026 Dates: ಈ ಬಾರಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮೋಟೋವರ್ಸ್ 2026 ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 3, 2026 at 11:53 AM IST
Royal Enfield Motoverse 2026 Dates: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಉತ್ಸವ ಮೋಟೋವರ್ಸ್ 2026 ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದು ನವೆಂಬರ್ 27 ರಿಂದ 29 ರವರೆಗೆ ಗೋವಾದ ವಾಗಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ Early-bird ನೋಂದಣಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮೊದಲ ಕಲಾವಿದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
125ನೇ ವರ್ಷ ಮತ್ತು 16-bit ಥೀಮ್: ಈ ವರ್ಷದ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮೋಟೋವರ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ 125ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Motoverse 2026 ಥೀಮ್ 16-bit ಯುಗದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ.
NEW SEASON. NEW QUESTS. SAME OBSESSION.— Royal Enfield (@royalenfield) September 2, 2026
The same hilltop. A whole new level. A bigger map.
More ways to experience moto culture than ever before.
🌊 Motoverse 2026
📍 27-29 Nov | Vagator, Goa#Motoverse2026 #IntoTheMotoverse #RoyalEnfield #125YearsOfPureMotorcycling pic.twitter.com/AUmMnjLRnI
Early-bird ಟಿಕೆಟ್ Rs 2,599 - ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮೋಟೋವರ್ಸ್ 2026ಗಾಗಿ Early-bird ನೋಂದಣಿಗಳು ಈಗ ತೆರೆದಿವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ Rs 2,599. ಗ್ರೂಪ್ ನೋಂದಣಿಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಐದು ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ Rs 500 ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು 10 ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ Rs 2,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
Motoverse 2026 ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮೋಟೋವರ್ಸ್ 2026ರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೆಬಲ್, ಲಿಫಾಫಾ, ಸಂಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ, MHR & ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಿ ಥಿಂಕ್ ಫ್ಲೋಯ್ಡಿಯನ್ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ Community Stage ನಲ್ಲಿ ರುಶಿಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿ, ಸುಗ್ಗಹುನ್ನಿ, ಕರ್ಟನ್ ಬ್ಲೂ, ಕೊಮೊರೆಬಿ ಮತ್ತು ಗೋಯಾ, OG SHEZ ಮತ್ತು ಅಕ್ಸೋಮ್ಯಾನಿಯಾಕ್ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೊದಲ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಸಂಗೀತದ ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತೇನಿದೆ? ಸಂಗೀತದ ಹೊರತಾಗಿ ಉತ್ಸವವು ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು Dirt Track, Moto Polo, Maut Ka Kuan, Slide School, Drift School ಮತ್ತು Trail School ಸೆಷನ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. Motoville ಮತ್ತು MotoReel ಹೊಸ ಸವಾರರನ್ನು ಸಾಹಸಿಗರು, ರೇಸರ್ಗಳು, ಕಸ್ಟಮ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶೋಧಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಮುಖ್ಯ HillTop ಸ್ಥಳದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋವಾ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ರೈಡ್ಗಳು, ಗೌರ್ಮೆಟ್ ಅನುಭವಗಳು, ಸಮುದಾಯ-ನೇತೃತ್ವದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವವರು Flying Flea ಶ್ರೇಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೋಟೋವರ್ಸ್ನ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಹೊಸ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನಾವರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಂಡಿವೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಅದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
40,000 ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ 2025ರ ಆವೃತ್ತಿ: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ 2025ರ ಆವೃತ್ತಿಯು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 40,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 60 ಪ್ರತಿಶತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು. ನೋಂದಣಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀಡಲಾಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು.
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