ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ 125 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ! ಹೊಸ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿ

ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ 125 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ! (Photo Credit: Royal Enfield Instagram)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 1, 2026 at 1:27 PM IST

Royal Enfield Heritage Collection: ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ 125 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉಡುಪುಗಳ ರೇಂಜ್​ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಂಗ್ರಹವು ವಿಂಟೇಜ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಇದನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಶೈಲಿ: ಈ ಸಂಗ್ರಹದ ವಿನ್ಯಾಸವು ನಗರ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಇದು ಬ್ರಾಂಡ್‌ನ ಪರಂಪರೆಯ ಗುರುತನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಹತ್ತಿ ಟ್ವಿಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್‌ನಂತಹ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿವೆ.

ಲೋಗೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ: ಈ ಸಂಗ್ರಹದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಗುರುತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ರೀತಿ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ಇದು ಕಂಪನಿಯ ವಿಂಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಐಕಾನಿಕ್ ಲಾಂಛನಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 1910 ರ ಕ್ಯಾನನ್ ಲೋಗೋ, 1893 ರ "ಮೇಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗನ್" ಸ್ಲೋಗನ್​ ಮತ್ತು 1969ರ ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟರ್‌ನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್. ನೇಯ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ ತಂತ್ರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಲಾಂಛನಗಳನ್ನು ಉಡುಪುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಂತಹ ಕಲರ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ವಿಂಟೇಜ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಮಕಾಲೀನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೌಂದರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ದೇಶ: ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾದವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಗುಲೇರಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹೆರಿಟೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಉಡುಪುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಟೆಕಶ್ಚರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಂಟೇಜ್ ಲೋಗೋಗಳ ಆಯ್ಕೆಯು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ನಿರಂತರ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇವು ಕೇವಲ ಉಡುಪುಗಳು ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಸಂಚಲನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಜನರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನುಭವಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಿಷದ ವಿವರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

