ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್! ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದರ ಸೇಲ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್?
Royal Enfield Sales: ಸ್ಟೈಲ್, ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವ ಈ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮಾರಾಟವೂ ಜೋರಾಗಿದೆ.
Published : March 26, 2026 at 10:18 AM IST
Royal Enfield Sales Report: ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಬೈಕ್ ಆಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಂಟರ್ 350. ಈ ಬೈಕ್ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಇತರ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಂಟರ್ 350ರ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಈ ಬೈಕ್ ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಬೈಕ್ನ ಹಗುರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ, ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸುಲಭ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸೌಂದರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಂಟರ್ 350 ವಿವಿಧ ವಯೋಮಾನದ ಸವಾರರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಬೈಕ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 20,234 ಹಂಟರ್ 350 ಯುನಿಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಈ ಮಾದರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2025ರ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 16,599ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದೇ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 3,635 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಟರ್ 350ನ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಶೇಕಡಾವಾರು ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 21.90%ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳು ಅಥವಾ ಗಮನಾರ್ಹ ನವೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ವಾಹನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹಂಟರ್ 350ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಥಿರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೆಳವು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಹಂಟರ್ 350 ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹1.38 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆ Samsung Galaxy S26 Ultraಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು 12GB RAM ರೂಪಾಂತರದ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1.40 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಂಟರ್ 350ರ ಮೂಲ ಮಾದರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಟೇಪರ್ ಗ್ರೇ, ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ರಿಯೊ ವೈಟ್ನಂತಹ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬೆಲೆ ₹1.62 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ರೆಬೆಲ್ ಬ್ಲೂ, ಲಂಡನ್ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಟೋಕಿಯೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ನಂತಹ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ₹1.67 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಂಟರ್ 350 ಜೆ-ಸೀರಿಸ್ 349 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಗರಿಷ್ಠ 20.2 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಮತ್ತು 27 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಹಂಟರ್ 350 ಹಗುರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾದ ಬೈಕಾಗಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬೈಕ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 36.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
