ರಾಯಲ್ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್ ಹಂಟರ್ 350ಗೆ ಬೈಕ್​ ಲವರ್ಸ್​ ಫಿದಾ: ಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಈ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಬೈಕ್​!

Royal Enfield Hunter 350 Sales: ರಾಯಲ್ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್ ಹಂಟರ್ 350 ಭಾರಿ ಮಾರಾಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೈಕ್​ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​..

ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಂಟರ್ 350ಗೆ ಬೈಕ್​ ಲವರ್ಸ್​ ಫಿದಾ! (Photo Credit: Royal Enfield)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 27, 2026 at 10:19 AM IST

Royal Enfield Hunter 350 Sales: ರಾಯಲ್ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಣ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಗ್ರಹಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಯುವಕರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಜೆಟ್ ಒಳಗೆ ತಂದ ಹಂಟರ್ 350 ಈಗ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರ ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಈ ಬೈಕ್ ಎಂತಹ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ರಾಯಲ್ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಆ ಸೌಂಡ್​ ಮತ್ತು ಆ ನೋಟದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಅಥವಾ ಬುಲೆಟ್ 350 ನಂತಹ ಭಾರವಾದ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಓಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬೈಕ್‌ನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಯುವಕರು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ಈ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಲು ಬಂದ ಹಂಟರ್ 350, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ.. ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20,654 ಹಂಟರ್ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 13,744 ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50.28 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 150 ಸಿಸಿ ಅಥವಾ 200 ಸಿಸಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಈಗ ರೂ. 1.50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಂಟರ್ 350 ಬೇಸ್ ರೂಪಾಂತರದ (ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ರೂ. 1,37,640 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 350 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೂಪಾಂತರಗಳಾದ ರೆಬೆಲ್ ಬ್ಲೂ, ಲಂಡನ್ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಟೋಕಿಯೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳು ರೂ. 1,66,883 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಹಂಟರ್ 350 ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ. ಇದು ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯ ಬುಲೆಟ್‌ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ರೆಟ್ರೊ ಲುಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350ಗಿಂತ ಸುಮಾರು 14 ಕೆಜಿ ಕಡಿಮೆ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದಟ್ಟಣೆಯ ನಗರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.

ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸಹ ಈ ಬೈಕನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಓಡಿಸಬಹುದು. ಹಂಟರ್ 350 ನಲ್ಲಿರುವ 349 ಸಿಸಿ ಜೆ-ಸೀರಿಸ್​ ಎಂಜಿನ್ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘ ಸವಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ ಹಂಟರ್ 350 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್-10 ಲಿಸ್ಟ್​ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಮತ್ತು ಬುಲೆಟ್ 350 ಕೂಡ ಈ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರದಲ್ಲಿ ಹಂಟರ್ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿದೆ.

ಹಂಟರ್‌ನ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದು ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಶೈಲಿ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಟರ್ 350 ಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

