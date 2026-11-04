ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಂ!: ಇಟಲಿಯ EICMA 2026ರಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣವಾಯ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 'ಹಿಮಾಲಯನ್ 750'!
Royal Enfield Himalayan 750 Unveiled: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ 750cc ಸೀರಿಸ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಇಟಲಿಯ EICMA 2026 ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
Published : November 4, 2026 at 9:50 AM IST
Royal Enfield Himalayan 750 Unveiled: ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ (Royal Enfield) ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 3, 2026 ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ EICMA 2026 ಜಾಗತಿಕ ಆಟೋ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬೈಕ್ ‘ಹಿಮಾಲಯನ್ 750’ (Himalayan 750) ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸೀರಿಸ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ವಿನ್ - ಸಿಲಿಂಡರ್ (Twin-cylinder) ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಎಂಜಿನ್ ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಬೈಕ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಖಡಕ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್: ಹೊಸ ಹಿಮಾಲಯನ್ 750 ತನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ರಗಡ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಇದು ಎತ್ತರವಾದ ಫ್ರಂಟ್ ಫೇರಿಂಗ್, ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್, ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ವಿಂಡ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೈಕ್ನ ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎಂಜಿನ್ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ (Exposed) ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ರೇಮ್, ವೈರ್-ಸ್ಪೋಕ್ ಅಥವಾ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿರುವ 2-ಇನ್-1 ಎಕ್ಸಹಾಸ್ಟ್ (Exhaust) ಪೈಪ್ ಬೈಕ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಲುಕ್ ನೀಡಿದೆ.
ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಆಯಾಮಗಳು (Dimensions): ಈ ಬೃಹತ್ ಬೈಕ್ 2,185mm ಉದ್ದ, 840mm ಅಗಲ ಮತ್ತು 1,450mm ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ವೀಲ್ಬೇಸ್ 1,522mm ಇದ್ದು, ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ 815mm ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ 205mm ನಷ್ಟಿದೆ. ಬೈಕ್ನ ಒಟ್ಟು ತೂಕ (Kerb Weight) 224 ಕೆಜಿ ಇದ್ದು, ಇದು 17.8 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಗರಿಷ್ಠ 194 ಕೆಜಿ ತೂಕವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಹಿಮಾಲಯನ್ 750 ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ 743cc ಏರ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್-ಟ್ವಿನ್ ಎಂಜಿನ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 7,000rpm ನಲ್ಲಿ 54.3bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 5,000rpm ನಲ್ಲಿ 63Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೈಕ್ನ ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ಪವರ್ ಕೇವಲ 3,500rpm ನಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಚಾಲಕರಿಗೆ ತಡೆರಹಿತ ರೈಡಿಂಗ್ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರೈಡರ್ಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ರೋಡ್, ರೋಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ರೈನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ ಎಂಬ ವಿವಿಧ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಥ್ರೊಟಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಎಬಿಎಸ್ (ABS) ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಸ್: ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 4-ಇಂಚಿನ ವೃತ್ತಾಕಾರದ TFT ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವೈ-ಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್, ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (Cruise Control), ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (TPMS), ಎರಡು ಯುಎಸ್ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ಗಳು, ಸೆಲ್ಫ್-ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕ್ ಲೈಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಬೈಕ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಲೈಟ್ಗಳು ಎಲ್ಇಡಿ ಆಗಿದ್ದು, ಹೊಸ 7- ಇಂಚಿನ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಂಡ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು 60mm ವರೆಗೆ ಐದು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Ten years ago, the Himalayan began its journey into the mountains. Today, every kilometre of experience lives in the Himalayan 750, built to go further. #EvolvedForEverywhere #AllRoadsNoRoads #RoyalEnfieldHimalayan #RoyalEnfield #125YearsOfPureMotorcycling https://t.co/PH9sbbx1Rj— Royal Enfield (@royalenfield) November 3, 2026
ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೈಕ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ನವೆಂಬರ್ 27 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 29, 2026 ರವರೆಗೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ‘ಮೋಟೋವರ್ಸ್’ (Motoverse) ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ.
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