ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ: "All Roads, No Roads" ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂತು ಹೊಸ ದೈತ್ಯ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್!
Royal Enfield Himalayan-750: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಆದ ಹೊಸ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಟೂರರ್ 'ಹಿಮಾಲಯನ್ 750' ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : November 28, 2026 at 10:02 AM IST
Royal Enfield Himalayan 750 Launch: ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ದೈತ್ಯ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಟೂರರ್ ಬೈಕ್ 'ಹಿಮಾಲಯನ್ 750' (Himalayan 750) ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹4.89 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು ಇದುವರೆಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ 10ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು "All Roads. No Roads." ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸವಾರರ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
743cc ಪ್ಯಾರಲಲ್-ಟ್ವಿನ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು 5 ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳು
ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಈ ಬೈಕ್ 743cc, ಏರ್-ಆಯಿಲ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್-ಟ್ವಿನ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು 7,000 rpm ನಲ್ಲಿ 55 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 5,000 rpm ನಲ್ಲಿ 63 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ 3,500 rpm ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲೇ ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ಟಾರ್ಕ್ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಪರ್ವತ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿದಾದ ಏರುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಲು ಇದು ಭರ್ಜರಿ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ.
5 ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳು: ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ರೋಡ್ (Road), ರೋಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ (Road Sport), ರೈನ್ (Rain), ಟ್ರಯಲ್ (Trail) ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ (Custom) ಎಂಬ ಐದು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವು ವಿಭಿನ್ನ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಂಜಿನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೈಡರ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತವೆ.
ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪಯಣ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಬಿ. ಗೋವಿಂದರಾಜನ್ ಹೇಳಿಕೆ: 2016ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೂಲ ಹಿಮಾಲಯನ್ 411 ನಂತರ ಹಿಮಾಲಯನ್ 450 ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯನ್ 440 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದ ಕಂಪನಿ ಈಗ ಹಿಮಾಲಯನ್ 750 ಮೂಲಕ ಈ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಐಷರ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ. ಗೋವಿಂದರಾಜನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಿಡಲ್ವೇಟ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್-ಟೂರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಇಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 3,20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸವಾರರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸೌಂದರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ 750cc ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವಿವರ:
ಹೈಟೆಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್: ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ 4-ಇಂಚಿನ ವೃತ್ತಾಕಾರದ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (Cruise control), ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (TPMS) ಮತ್ತು ಇಮ್ಮೊಬಿಲೈಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಶೆಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ 7-ಇಂಚಿನ LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆ: ಬೈಕ್ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಿಕ್ಸ್-ಆಕ್ಸಿಸ್ IMU (Inertial Measurement Unit) ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ABS ಮತ್ತು ಲೀನ್-ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (Lean-sensitive traction control) ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ವೀಲ್: ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 190mm ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಶೋವಾ (Showa) 43mm ಫುಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ USD ಫೋರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 175mm ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಶೋವಾ ಮೊನೊಟ್ಯೂಬ್ IFP ಮೊನೊಶಾಕ್ ಇದೆ. 19-ಇಂಚಿನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು 17-ಇಂಚಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ಚಕ್ರಗಳಿದ್ದು, ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಲ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳಿವೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ, ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಬುಕಿಂಗ್ ವಿವರ
- ಆಯಾಮಗಳು: ಹಿಮಾಲಯನ್ 750 ಬೈಕ್ 815mm ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ, 205mm ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, 17-ಲೀಟರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು 195 ಕೆಜಿ ಪೇಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ 5 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ (60mm ರೇಂಜ್) ಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದ ವಿಂಡ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ.
- ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಲಗೇಜ್: ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ 'ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸಿಲ್ವರ್' (Antarctic Silver) ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದ್ದು, ಇತರ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ರ್ಯಾಕ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಿಶೇಷ ಲಗೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೂ GIVI ಸಹಯೋಗದ ಸಾಫ್ಟ್ ಲಗೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
- ಬುಕಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ 2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 28 ಮತ್ತು 29, 2026 ರಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 'ಮೋಟೋವರ್ಸ್ 2026' (Motoverse 2026) ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ 750 ಬಿಡುಗಡೆಯು ಭಾರತೀಯ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 743cc ಪ್ಯಾರಲಲ್-ಟ್ವಿನ್ ಎಂಜಿನ್ ಶಕ್ತಿ, ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ABS, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಶೋವಾ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ₹4.89 ಲಕ್ಷದ ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ದೂರದ ಪ್ರವಾಸ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ.
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