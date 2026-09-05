10 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ: ಲಡಾಖ್ ಬೇಸ್ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ 440 ಲಾಂಚ್!
Royal Enfield Himalayan 440 Launched: ಹಿಮಾಲಯನ್ 440 2.29 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, 10 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ.
Published : September 5, 2026 at 8:13 AM IST
Royal Enfield Himalayan 440 Launched: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹೊಸ ಹಿಮಾಲಯನ್ 440 ಅನ್ನು ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬೇಸ್ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಮೂಲ ಹಿಮಾಲಯನ್, ಬಂದ ದಶಕವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಹಸ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಬೆಲೆ 2,29,000 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಿಂದ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಮೂಲ 411ರ ಪರಿಚಿತ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಸವಾರಿ ಭಂಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಎಂಜಿನ್ ಪಡೆದಿದೆ.
ಹೊಸ 443 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್, 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ 440ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಹೊಸ 443 ಸಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಲಾಂಗ್-ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 6,250 ಆರ್ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 25.4 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಮತ್ತು 4,000 ಆರ್ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 34 ಎನ್ಎಂ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಎಂಜಿನ್ಗಿಂತ ಶಬ್ದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಐದು - ಸ್ಪೀಡ್ ಬದಲು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅನುಪಾತಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರು - ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರನೇ ಗೇರ್ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಸವಾರಿ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಕ್ರೂಸಿಂಗ್ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಫ್ರೇಮ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ವಿವರ: ಹಿಮಾಲಯನ್ 440 ಹಾಫ್-ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್-ಕ್ರೇಡಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. 41 ಎಂಎಂ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಮುಂಭಾಗದ ಫೋರ್ಕ್ಗಳು 200 ಎಂಎಂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಮೊನೊಶಾಕ್ 180 ಎಂಎಂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 21-ಇಂಚಿನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು 17-ಇಂಚಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ಸ್ಪೋಕ್ಡ್ ವೀಲ್ ಸೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ 220 ಎಂಎಂ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಗುರುತ್ವ ಕೇಂದ್ರ ಟಾರ್ಮ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಬಂಡೆ, ಕೆಸರು ಮತ್ತು ಹಿಮದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಭೂಪ್ರದೇಶ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರೇಕ್ಗೆ ಎರಡು-ಪಿಸ್ಟನ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಜೊತೆ 300 ಎಂಎಂ ಮುಂಭಾಗದ ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು 240 ಎಂಎಂ ಹಿಂಭಾಗದ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಆಫ್ - ರೋಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ಎಬಿಎಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
800 ಎಂಎಂ ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ, 15 ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್: ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ 800 ಎಂಎಂ ಆಗಿದ್ದು, ಆರಾಮದ ನೇರ ಸವಾರಿ ಭಂಗಿ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತದೆ. 15-ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಟಾಪ್-ಬಾಕ್ಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದೀರ್ಘ ಲಗೇಜ್ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್, ಡಿಜಿಟಲ್-ಅನಲಾಗ್ ಮೀಟರ್, ಟ್ರಿಪ್ಪರ್ ದಿಕ್ಕು ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ.
ಬಣ್ಣ, ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಮತ್ತು ವಾರಂಟಿ: ಹಿಮಾಲಯನ್ 440 ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಸೇಲಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಮಸ್ಟಾಂಗ್ ಬ್ರೌನ್ ಮತ್ತು ನೆಲಾಂಗ್ ವೈಟ್. ಆರಂಭಿಕ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಟೂರಿಂಗ್ ಸೀಟ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಗಾರ್ಡ್, ಎಂಜಿನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೈಡರ್, ಟೇಪರ್ಡ್ ಕನ್ನಡಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. 7-ವರ್ಷದ ವಿಸ್ತೃತ ವಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ರೋಡ್ಸೈಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ 3 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 30,000 ಕಿಮೀ ವಾರಂಟಿಗಿಂತ 4 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 40,000 ಕಿಮೀ ಹೆಚ್ಚುವರಿ.
320,000 ಯೂನಿಟ್ ಮಾರಾಟ, ಸಿಇಒ ಹೇಳಿಕೆ: ಮೂಲ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮತ್ತು 2023 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ 450 ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಕುಟುಂಬವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 320,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯನ್ 440 ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಐಷರ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಇಒ ಬಿ. ಗೋವಿಂದರಾಜನ್, ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪ್ರಯಾಣವು ನಮಗೆ ಆಳವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಕರ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ರೈಡರ್ ಸಮುದಾಯ ಎರಡರಿಂದಲೂ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸರಳ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಇದು ಸಾಹಸ ಟೂರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದವರೆಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯನ್ 440 ಈ ನಂಬಲಾಗದ ಪ್ರಯಾಣದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ 440 - ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ
|ವಿಭಾಗ
|ವಿವರ
|ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಾಂಚ್
|2.29 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಶುರು (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ)
ಲಡಾಖ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬೇಸ್ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬುಕಿಂಗ್ ಶುರು: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2026
10 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಎಡಿಷನ್, ಮೂಲ 411 ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿದೆ
|ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್
|443 ಸಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್
ಪವರ್: 25.4 ಬಿಎಚ್ಪಿ @ 6250 ಆರ್ಪಿಎಂ
ಟಾರ್ಕ್: 34 ಎನ್ಎಂ @ 4000 ಆರ್ಪಿಎಂ
ಹೊಸ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ - ಹಳೆಯ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಬದಲು
ಕಂಪನ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಕಡಿಮೆ
|ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್
|ಫ್ರೇಮ್: ಹಾಫ್ ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕ್ರೇಡಲ್
ಮುಂಭಾಗ: 41 ಎಂಎಂ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್, 200 ಎಂಎಂ ಟ್ರಾವೆಲ್
ಹಿಂಭಾಗ: ಮೊನೊಶಾಕ್, 180 ಎಂಎಂ ಟ್ರಾವೆಲ್
ವೀಲ್: 21 ಇಂಚು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು 17 ಇಂಚು ಹಿಂಭಾಗ ಸ್ಪೋಕ್ಡ್
|ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ
|ಮುಂಭಾಗ: 300 ಎಂಎಂ ಡಿಸ್ಕ್, 2 ಪಿಸ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್
ಹಿಂಭಾಗ: 240 ಎಂಎಂ ಡಿಸ್ಕ್
ಡ್ಯುಯಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಎಬಿಎಸ್ - ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು
ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್: 220 ಎಂಎಂ
ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ: 800 ಎಂಎಂ, ನೇರ ಸವಾರಿ ಭಂಗಿ
|ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್
|ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್: 15 ಲೀಟರ್
ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್: ಹೊಸ ಎಲ್ಇಡಿ
ಮೀಟರ್: ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನಲಾಗ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್: ಟ್ರಿಪ್ಪರ್ ದಿಕ್ಸೂಚಿ
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಯುಎಸ್ಬಿ ಟೈಪ್ ಸಿ
|ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ಜ್
3 ಬಣ್ಣಗಳು:
ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ 10 ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್
|ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಮತ್ತು ವಾರಂಟಿ
|ಆಕ್ಸೆಸರಿ: ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಟೂರಿಂಗ್ ಸೀಟ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಗಾರ್ಡ್, ಎಂಜಿನ್ ಗಾರ್ಡ್, ಸ್ಲೈಡರ್
ವಾರಂಟಿ: 7 ವರ್ಷ ವಿಸ್ತೃತ ವಾರಂಟಿ + ರೋಡ್ಸೈಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್
ಹೆಚ್ಚುವರಿ: ಸಾಮಾನ್ಯ 3 ವರ್ಷ / 30,000 ಕಿಮೀ ಮೇಲೆ 4 ವರ್ಷ / 40,000 ಕಿಮೀ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ
|ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಮಾತು
|ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟ: 320,000+ ಬೈಕ್ (ಹಿಮಾಲಯನ್ ಕುಟುಂಬ)
ಸಿಇಒ ಬಿ. ಗೋವಿಂದರಾಜನ್ ಹೇಳಿಕೆ: ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದವರೆಗೆ ಸಾಗಿದ ಪಯಣ, ಸವಾರರ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬೆಳೆದ ಬೈಕ್..
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