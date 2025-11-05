ಇದುವೇ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್! ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡುವುದು ಯಾವಾಗ?
Royal Enfield Electric Bike: ಇಐಸಿಎಂಎ 2025 ಪ್ರದರ್ಶನ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
Published : November 5, 2025 at 8:49 AM IST
Royal Enfield Electric Bike: ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ EICMA 2025 (ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ) ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ದೈತ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಮೇಲಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಯುಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ S6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಗುರವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಮಟ್ಟದ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ S6 ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಡುವೆ ತಡೆರಹಿತ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ QWM2290 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಆಂತರಿಕ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (OS) ಮತ್ತು UI/UX ಸವಾರನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ನೈಜ-ಸಮಯದ ಸಂಪರ್ಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ S6 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 4G, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮತ್ತು ವೈ-ಫೈ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ TFT ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಾಹನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಾಲ್ಸ್ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಸವಾರನ ಗಮನವನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ S6 ಸಂಯೋಜಿತ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾಧನದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್ ಚಾನಲ್ ಎಬಿಎಸ್, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಲೀನ್-ಆಂಗಲ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಬಿಎಸ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸವಾರನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ ಎಸ್6 ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಸವಾರರಿಗೆ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಸವಾರನು ತನ್ನ ಬೈಕ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಕೀಲಿ ರಹಿತ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕೀ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಬೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಸ್ಥಿತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಹಲವಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೀ-ಲೋಡ್ ಆಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಓವರ್-ದಿ-ಏರ್ (OTA) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ರೈಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.